Adu Ares se confirma como la gran apuesta de futuro del Eibar

El Eibar confirmó ayer el fichaje de Malcom Abdulai Ares Djaló, conocido como Adu Ares, (12 de octubre de 2001, Bilbao) para los próximos cinco ... años, por lo que se confirma como la gran apuesta de futuro del club armero que expresaron desde el inicio que lo querían a toda costa. Por lo tanto, dejará ya de ser jugador del Athletic, equipo con el que tenía contrato hasta 2027.

Aunque como suele ser habitual, la entidad azulgrana el único detalle de la operación que ha desvelado ha sido la larga duración del contrato firmado con el extremo, desde Ibaigane sí se ha informado que el acuerdo establece que el Athletic recibirá «unos ingresos variables por éxitos individuales y colectivos del futbolista bilbaíno», además de reservarse «un porcentaje de una futura venta, un derecho de tanteo y una opción de recompra de los derechos del jugador».

Por otro lado, el club rojiblanco también revela que la operación incluye, además, la cesión del canterano azulgrana Iker Alday, anunciada esta misma semana, para que el getxotarra dispute la temporada 2025/26 integrado en las filas del filial rojiblanco. Ernesto Valverde no contaba con Adu Ares en sus planes, y lo dejó claro al darle la mayor parte de sus minutos de pretemporada como lateral derecho, pese a que él es extremo.

Los dos clubes se plantearon inicialmente una cesión, pero finalmente optaron porque se desvincule definitivamente del Athletic y sea un nuevo jugador del equipo azulgrana. Un cambio de cromos, cuando menos sorprendente, puesto que el polivalente defensa que cumplía su cuarta temporada en el club armero desde que llegó al CD Vitoria (anterior filial armero) en el 2021, parecía estar ganándose un puesto en el primer equipo tras ser uno de los más destacados en la pretemporada.

Pero Beñat San José venía pidiendo a gritos un extremo versátil que pudiera generar competencia en los dos flancos, y César Palacios no ha parado hasta que ha conseguido cerrar el fichaje de Adu Ares para nada menos que cinco temporadas. Aunque el entrenador puso gran interés en alargar el contrato de cinco años con el que parte.

El joven de 24 años viene con la experiencia acumulada durante su cesión el año pasado en el Real Zaragoza, una plaza de lo más exigente a la que le costó adaptarse, pero en cuanto lo consiguió acabó marcando cinco goles y aportando tres asistencias en los 33 partidos que disputó con el conjunto maño.

Nacido en Bilbao, de padre guineano y madre bilbaína, Ares ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el Athletic, a donde llegó con 19 años tras haber dado sus primeros pasos en el Deusto, y los siguientes en el Indautxu y en el Santutxu.

En julio de 2021 se incorporó al segundo filial rojiblanco y, tras dar un rápido salto al Bilbao Athletic, en verano del 2022 completó la pretemporada con el primer equipo del Athletic Club, debutando en Primera División el 15 de agosto de ese mismo año. En su primera titularidad marcó un doblete (1-2) en Copa del Rey frente a la Unió Esportiva Rubí.

El jugador se pondrá de inmediato a las órdenes de su nuevo entrenador, que ya tiene recambio para José Corpas en el extremo derecho.

La felicidad de Martón

El otro gran protagonista en el conjunto armero es el delantero navarro Javier Martón, feliz por su estreno como goleador en Málaga al rematar un preciso centro de Aleix Garrido a la salida de un córner ejecutado a la perfección. «Estas cosas se entrenan. Aleix ha puesto un balón buenísimo y yo he tenido la suerte de rematarlo bien. Ojalá sea el primer gol de muchos».