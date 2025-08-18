Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Adu Ares, durante un partido en San Mamés contra el Barcelona. EP
Eibar

Adu Ares se confirma como la gran apuesta de futuro del Eibar

El acuerdo cerrado con el Athletic para fichar al bilbaíno por cinco años incluye «ingresos y derechos a recompra» y la cesión de Iker Alday

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

El Eibar confirmó ayer el fichaje de Malcom Abdulai Ares Djaló, conocido como Adu Ares, (12 de octubre de 2001, Bilbao) para los próximos cinco ... años, por lo que se confirma como la gran apuesta de futuro del club armero que expresaron desde el inicio que lo querían a toda costa. Por lo tanto, dejará ya de ser jugador del Athletic, equipo con el que tenía contrato hasta 2027.

