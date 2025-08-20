Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Álvaro Rodríguez y Adu Ares conocieron este martes Ipurua por dentro. Félix Morquecho
Eibar

Adu Ares y Álvaro Rodríguez esperan «aportar en todo lo que me pidan»

El Eibar presentó ayer a sus dos últimos fichajes, quienes afirmaron que «fue sencillo» elegir Ipurua y destacaron su «polivalencia»

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

La plantilla del Eibar va cogiendo forma y la hinchada armera ya conoce casi al completo el grupo con el que Beñat San José ... tratará de soñar con el playoff de ascenso. Adu Ares y Álvaro Rodríguez, últimas incorporaciones azulgrana, vivieron este martes en Ipurua su puesta de largo. «Fue bastante sencillo. Mi etapa en Albacete había terminado y cuando salió la opción fue rápido y sencillo. Todo el mundo en la categoría conoce al Eibar y lo respeta mucho», declaró el lateral proveniente del Albacete.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  4. 4 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  5. 5

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  6. 6

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  7. 7 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  8. 8

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  9. 9 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Adu Ares y Álvaro Rodríguez esperan «aportar en todo lo que me pidan»

Adu Ares y Álvaro Rodríguez esperan «aportar en todo lo que me pidan»