Adu Ares y Álvaro Rodríguez esperan «aportar en todo lo que me pidan»

La plantilla del Eibar va cogiendo forma y la hinchada armera ya conoce casi al completo el grupo con el que Beñat San José ... tratará de soñar con el playoff de ascenso. Adu Ares y Álvaro Rodríguez, últimas incorporaciones azulgrana, vivieron este martes en Ipurua su puesta de largo. «Fue bastante sencillo. Mi etapa en Albacete había terminado y cuando salió la opción fue rápido y sencillo. Todo el mundo en la categoría conoce al Eibar y lo respeta mucho», declaró el lateral proveniente del Albacete.

Adu Ares fue muy escueto a la hora de definirse como jugador y lo que puede aportar al equipo. «Soy un jugador de banda, un jugador muy vertical y creo que puedo aportar mucho en banda al equipo, que creo que le hace falta», explicó el ya exjugador del Athletic.

César Palacios, director deportivo del Eibar, compareció con los dos nuevos jugadores del Eibar y valoró sus llegadas: «Álvaro Rodríguez es un jugador con mucha experiencia en la categoría y llevamos tiempo teniéndolo en nuestro radar. Con Adu Ares buscábamos un jugador de banda y queríamos un futbolista con potencia, velocidad, verticalidad y creo que con su juventud nos puede ayudar mucho a ser mejores».

Ambos futbolistas, que ya se entrenaron ayer en Areitio junto a sus nuevos compañeros, coinciden en las buenas prestaciones de la nueva ciudad deportiva del Eibar. «Yo vengo de Lezama que también teníamos unas instalaciones muy, muy buenas, pero no me esperaba que encontrar esto. La verdad es que me ha sorprendido gratamente», manifestó el bilbaíno. «Areitio es una pasada, la verdad. Yo no me había encontrado nada así. Quitando cuando alguna vez he jugado en Valdebebas, yo no he estado en ningún sitio de esa calidad», subrayó Rodríguez.

Polivalencia

Pese a que ambos responden a un perfil claro que buscaba la dirección deportiva del Eibar, Álvaro Rodríguez y Adu Ares destacaron su polivalencia. Pese a ser lateral, el exjugador del Albacete considera que «a de extremo es una posición en la que en la que no me siento muy extraño. Si el entrenador lo desea, estoy perfectamente capacitado para jugar ahí». Adu Ares, por su parte, admite que «me siento más cómodo en banda izquierda», pero que «no tengo ningún problema en jugar tanto en izquierda como por dentro».

Los dos conocen ya Ipurua como visitantes y ambos desean vivir «cómo se siente jugar en Eibar como local». Pese a llevar pocos días, Adu Ares destaca el recibimiento que ha tenido por parte de la afición: «Desde el primer momento me han recibido bien y como les he dicho, estoy aquí para ayudarles, tanto yo a ellos como ellos a mí». Ambos se han integrado bien «en un vestuario con gente muy maja» en los pocos días que llevan en Eibar.