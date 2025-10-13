El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Castellón
Valoración individual de los armeros en su empate en Ipurua
Eibar
Lunes, 13 de octubre 2025, 07:24
Jonmi
5
Guardián. Sus incontables paradas y despejes protegieron su asediada portería.
Cubero
3
Accidentado. Tuvo que ser retirado en camilla avanzada la segunda mitad tras sufrir un peligroso ... choque de cabezas con Lucas Alcázar.
Marco Moreno
4
Vigoroso. El canario tuvo que echar varios capotes a un Cubero muy demandado.
Arbilla
4
Concienzudo. Salvo por un pequeño despiste que permitió que Jakobsen pusiera en un brete a Jonmi, se mantuvo imperturbable.
Álvaro
4
Entregado. Jugando a pierna cambiada como sustituto del sancionado Buta mantuvo una dura disputa.
Sergio
4
Esforzado. Como siempre, impagable trabajo del avilesino.
Aleix Garrido
2
Aturdido. No estuvo a su nivel habitual.
Xeber
3
Participativo. No pudo remachar un centro de Magunazelaia poco antes del descanso porque Mellot le rebañó el balón con la punta de su bota.
Magunazelaia
4
Obsequioso. El eibarrés no se cansó de regalar pases.
Adu Ares
3
Fresco. Se adentró varias veces en el área tras dejar atrás a Mellot, pero sus tentativas no encontraron portería.
Bautista
3
Tardío. Mellot le rechazó un remate a la media vuelta al inicio y después no llegó a dos precisos servicios de Magunazelaia.
Nolaskoain
2
Firme. El zumaiarra defendió el fuerte con vehemencia.
Guruzeta
2
Vertical.
Javi Martínez
3
Ardiente. Generó varias ocasiones.
Martón
1
Apresurado. No llegó a disponer de opciones para ejercer de revulsivo.
Arambarri
2
Prudente. Salió ya con el mono de trabajo puesto.
Toni Villa
3
Aplicado. En su segunda participación colgó un balón al área que Javi Martínez cabeceó fuera.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión