Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Castellón

Valoración individual de los armeros en su empate en Ipurua

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:24

Comenta
5

Jonmi

5

Guardián. Sus incontables paradas y despejes protegieron su asediada portería.

3

Cubero

3

Accidentado. Tuvo que ser retirado en camilla avanzada la segunda mitad tras sufrir un peligroso ... choque de cabezas con Lucas Alcázar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  2. 2

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  3. 3 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  4. 4

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  7. 7

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica
  8. 8 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  9. 9

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Castellón