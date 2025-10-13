El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Castellón

Guardián. Sus incontables paradas y despejes protegieron su asediada portería.

Accidentado. Tuvo que ser retirado en camilla avanzada la segunda mitad tras sufrir un peligroso ... choque de cabezas con Lucas Alcázar.

Marco Moreno 4

Vigoroso. El canario tuvo que echar varios capotes a un Cubero muy demandado.

Arbilla 4

Concienzudo. Salvo por un pequeño despiste que permitió que Jakobsen pusiera en un brete a Jonmi, se mantuvo imperturbable.

Álvaro 4

Entregado. Jugando a pierna cambiada como sustituto del sancionado Buta mantuvo una dura disputa.

Sergio 4

Esforzado. Como siempre, impagable trabajo del avilesino.

Aleix Garrido 2

Aturdido. No estuvo a su nivel habitual.

Xeber 3

Participativo. No pudo remachar un centro de Magunazelaia poco antes del descanso porque Mellot le rebañó el balón con la punta de su bota.

Magunazelaia 4

Obsequioso. El eibarrés no se cansó de regalar pases.

Adu Ares 3

Fresco. Se adentró varias veces en el área tras dejar atrás a Mellot, pero sus tentativas no encontraron portería.

Bautista 3

Tardío. Mellot le rechazó un remate a la media vuelta al inicio y después no llegó a dos precisos servicios de Magunazelaia.

Nolaskoain 2

Firme. El zumaiarra defendió el fuerte con vehemencia.

Guruzeta 2

Vertical.

Javi Martínez 3

Ardiente. Generó varias ocasiones.

Martón 1

Apresurado. No llegó a disponer de opciones para ejercer de revulsivo.

Arambarri 2

Prudente. Salió ya con el mono de trabajo puesto.

Toni Villa 3

Aplicado. En su segunda participación colgó un balón al área que Javi Martínez cabeceó fuera.