El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Cádiz
Valoración individual de los armeros en su derrota lejos de casa
Eibar
Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:00
Jonmi
3
Suspicaz. Casi ni vio el remate que Suso le coló desde la frontal.
Álvaro
2
Alterno. Dobló la espalda a Corpas en los primeros minutos, pero después ... se vio obligado a dar un paso atrás.
Marco Moreno
4
Marco Moreno
4
Consistente. Haciendo gala de su gran temple, mantuvo su parcela bajo control .
Arambarri
4
Arriesgado. Cometió un error defensivo que él mismo solventó y estuvo a punto de remachar el rechace de Bautista en la última acción.
Arrillaga
2
Superado. Dejó demasiada distancia que Suso aprovechó para lanzar un misil imposible de parar para Magunagoitia.
Olaetxea
3
Concienzudo. Se dejó la piel en su estreno como titular.
Aleix Garrido
3
Desfigurado.
Corpas
5
Entusiasta. El meta gaditano le repelió un gran disparo en la primera gran opción que protagonizó en el inicio de la segunda mitad, y tampoco pudo celebrar que Bautista convirtiera su gran pase en una asistencia.
Magunazelaia
3
Manso. Cruzó demasiado un disparo con el que pudo adelantar al Eibar poco antes del gol del Cádiz.
Adu Ares
2
Apocado. Salvo por un pequeño destello de la calidad que dejó al inicio, el bilbaíno
Guruzeta
3
Tímido. Cabeceó fuera un centro de Corpas y regaló el pase que habilitó a Magunazelaia ante el meta.
Cubero
2
Cortés.
Bautista
3
Errante. Un excelente pase de Corpas.
Xeber
1
Estéril.
Buta
1
Improductivo. Vio una tarjeta amarilla poco después de poner un pie en el campo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.