El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Cádiz

Suspicaz. Casi ni vio el remate que Suso le coló desde la frontal.

Alterno. Dobló la espalda a Corpas en los primeros minutos, pero después ... se vio obligado a dar un paso atrás.

Marco Moreno 4

Consistente. Haciendo gala de su gran temple, mantuvo su parcela bajo control .

Arambarri 4

Arriesgado. Cometió un error defensivo que él mismo solventó y estuvo a punto de remachar el rechace de Bautista en la última acción.

Arrillaga 2

Superado. Dejó demasiada distancia que Suso aprovechó para lanzar un misil imposible de parar para Magunagoitia.

Olaetxea 3

Concienzudo. Se dejó la piel en su estreno como titular.

Aleix Garrido 3

Desfigurado.

Corpas 5

Entusiasta. El meta gaditano le repelió un gran disparo en la primera gran opción que protagonizó en el inicio de la segunda mitad, y tampoco pudo celebrar que Bautista convirtiera su gran pase en una asistencia.

Magunazelaia 3

Manso. Cruzó demasiado un disparo con el que pudo adelantar al Eibar poco antes del gol del Cádiz.

Adu Ares 2

Apocado. Salvo por un pequeño destello de la calidad que dejó al inicio, el bilbaíno

Guruzeta 3

Tímido. Cabeceó fuera un centro de Corpas y regaló el pase que habilitó a Magunazelaia ante el meta.

Cubero 2

Cortés.

Bautista 3

Errante. Un excelente pase de Corpas.

Xeber 1

Estéril.

Buta 1

Improductivo. Vio una tarjeta amarilla poco después de poner un pie en el campo.