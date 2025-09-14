Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Cádiz

Valoración individual de los armeros en su derrota lejos de casa

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:00

3

Jonmi

3

Suspicaz. Casi ni vio el remate que Suso le coló desde la frontal.

2

Álvaro

2

Alterno. Dobló la espalda a Corpas en los primeros minutos, pero después ... se vio obligado a dar un paso atrás.

