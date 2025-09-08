El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Andorra Valoración individual de los armeros en la victoria en Ipurua

Letizia Gómez Eibar Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Jonmi 5

Salvavidas. Repelió todo lo que el Andorra le lanzó salvo un balón que se estrelló en el palo.

Cubero 5

Espabilado. Él mismo inició la jugada que ... remachó al aprovechar un rechace de Ratti tras un remate de Xeber.

Marco Moreno 4 Robusto. Transmite mucha seguridad. Arambarri 3 Vacilante. Tuvo problemas para sacar el balón jugado. Buta 4 Combatiente. Forzó el primer penalti que fue anulado por fuera de juego de Xeber. Sergio 3 Moderado. Aleix Garrido 3 Descarado. Corpas 4 Esencial. Falló su primer penalti en este curso, pero su aportación ofensiva fue fundamental. Guruzeta 4 Vehemente. Se movió por todos los rincones del campo peleando por cada balón. Magunazelaia 4 Entusiasta. Tan motivado como inspirado, el eibarrés fue una máquina de generar opciones como el penalti que Corpas no consiguió concretar. Xeber 3 Aplicado. Estaba en fuera de juego en el penalti anulado, pero suyo fue el disparo que provocó el rechace del portero en el gol de Cubero. Bautista 1 Contemplativo. Álvaro Rodríguez 1 Esmerado. Olaetxea 3 Ardiente. Estuvo cerca de marcar con un cabezazo. Javi Martínez 4 Apasionado. Marcó el tanto de la tranquilidad. Toni Villa 1 Debutante.

