El 1x1 de las jugadoras del Eibar ante el Levante
Tras cuatro derrotas y un empate las armeras lograron su primera victoria esta temporada
Letizia Gómez
Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:34
Astragala
4
Inapelable. La de Berango mantuvo su puerta a cero al rechazar con seguridad un disparo de Sintia.
Patri Ojeda
4
Servicial. Entre sus numerosos centros, la canaria asistió ... a Opa Climent tras evitar que la falta colgada por Garazi se fuera por la línea de fondo.
Etxezarreta
4
Audaz. Su centro al segundo palo deparó el tanto armero.
Mireia
3
Perjudicada. Tras una incuestionable primera parte, la catalana se retiró al inicio de la segunda mitad con molestias en el muslo izquierdo que ya llevaba vendado.
Carlas Andrés
4
Corregida. Regaló un balón a Sintia, que reclamó un penalti de Mireia que no se señaló, pero la arandina lo enmendó.
Garazi
4
Emprendedora. Se abrió camino por su banda.
Arene
4
Fundamental. Si la capitana tiene un buen día, el equipo funciona como una máquina bien engrasada. Eso sí, fundió toda su batería en el empeño.
Alimata
3
Cuidadosa. La mediocentro de Burkina Faso vigiló y cubrió todos los huecos a los que no llegó Arene.
Enma Moreno
4
Crecida. La jovencisima atacante cedida por el Atlético de Madrid se va soltando y, además de su destacable presión, protagonizó alguna que otra llegada incisiva.
Laura Camino
3
Impetuosa. Trató de sorprender a la portera con un disparo lejano en la primera mitad, pero al inicio de la segunda mitad tuvo que pedir el cambio por molestias físicas.
Opa Clement
5
Punzante. Envenenado disparo que se le desvió , además de un buen remate a la media vuelta. La tanzana consiguió estrenar su cuenta con un cabezazo a la salida de una falta.
Iribarren
2
Prudente. Su colaboración reforzó la labor de contención.
Guereñu
2
Arrojada. Relegada al banquillo en las dos últimas citas, la eibarresa mantuvo el nivel de profundidad que había ofrecido Patri Ojeda.
Carmen Álvarez
1
Cumplidora. Va cogiendo la forma tras la lesión que le dejó sin poder realizar la pretemporada.
Elena Valej
1
Risueña. La centrocampista aragonesa disfrutó de los últimos minutos.
Iara Lacosta
1
Jovial.
