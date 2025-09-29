El 1x1 de las jugadoras del Eibar ante el Levante

Inapelable. La de Berango mantuvo su puerta a cero al rechazar con seguridad un disparo de Sintia.

Servicial. Entre sus numerosos centros, la canaria asistió ... a Opa Climent tras evitar que la falta colgada por Garazi se fuera por la línea de fondo.

Etxezarreta 4

Audaz. Su centro al segundo palo deparó el tanto armero.

Mireia 3

Perjudicada. Tras una incuestionable primera parte, la catalana se retiró al inicio de la segunda mitad con molestias en el muslo izquierdo que ya llevaba vendado.

Carlas Andrés 4

Corregida. Regaló un balón a Sintia, que reclamó un penalti de Mireia que no se señaló, pero la arandina lo enmendó.

Garazi 4

Emprendedora. Se abrió camino por su banda.

Arene 4

Fundamental. Si la capitana tiene un buen día, el equipo funciona como una máquina bien engrasada. Eso sí, fundió toda su batería en el empeño.

Alimata 3

Cuidadosa. La mediocentro de Burkina Faso vigiló y cubrió todos los huecos a los que no llegó Arene.

Enma Moreno 4

Crecida. La jovencisima atacante cedida por el Atlético de Madrid se va soltando y, además de su destacable presión, protagonizó alguna que otra llegada incisiva.

Laura Camino 3

Impetuosa. Trató de sorprender a la portera con un disparo lejano en la primera mitad, pero al inicio de la segunda mitad tuvo que pedir el cambio por molestias físicas.

Opa Clement 5

Punzante. Envenenado disparo que se le desvió , además de un buen remate a la media vuelta. La tanzana consiguió estrenar su cuenta con un cabezazo a la salida de una falta.

Iribarren 2

Prudente. Su colaboración reforzó la labor de contención.

Guereñu 2

Arrojada. Relegada al banquillo en las dos últimas citas, la eibarresa mantuvo el nivel de profundidad que había ofrecido Patri Ojeda.

Carmen Álvarez 1

Cumplidora. Va cogiendo la forma tras la lesión que le dejó sin poder realizar la pretemporada.

Elena Valej 1

Risueña. La centrocampista aragonesa disfrutó de los últimos minutos.

Iara Lacosta 1

Jovial.