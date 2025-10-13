El 1x1 de las chicas del Eibar ante el Tenerife

Aplastante. Se mantuvo inalterable ante el asedio rival.

Apocada. No tuvo la opción de encontrar la profundidad que Goikoetxea encontró en el carril derecho.

Alimata 4

Adaptable. Ocupó de nuevo la vacante de Mireia Masegur.

Carla Andrés 4

Denodada. La arandina se mostró rápida al corte y muy contundente en los despejes.

Garazi 4

Jovial. Resolvió con madurez toda la tarea que se le acumuló en su zona.

Elena Valej 3

Tímida. Aún adaptándose a la categoría, trabajó con orden.

Arene 4

Inalterable. La capitana puso toda su experiencia al servicio del equipo.

Lara Lacosta 3

Contenida. Tras su buen papel ante el Barcelona, el Tenerife tenía la orden de atarla en corto, aunque llegó a regalar un centro lateral que Opa Clement no supo aprovechar.

Opa Clement 2

Atorada. Se vio perdida entre la maraña defensiva tinerfeña.

Emma Moreno 2

Medrada. No encontró huecos para avanzar hacia la portería contraria.

Sara Martín 5

Vertiginosa. En su regreso tras superar unos problemas físicos, la madrileña se abrió camino a base de velocidad para aportar la asistencia que Carmen Álvarez aprovechó para lograr el gol del triunfo.

Iribarren 3

Estable. Dotó de consistencia a una línea medular que ralentizó la salida de balón del cuadro local.

Carmen Álvarez 5

Pletórica. Siempre con la portería en su punto de mira, la salmantina estaba dónde debía para empujar el centro que Sara Martín le sirvió viéndole sola en el corazón del área pequeña

Malen Uranga 2

Alegre. La canterana disfruta de cada minuto que le otorga el técnico.

Patri Ojeda 1

La canaria salió para contragiar su tranquilidad al resto.