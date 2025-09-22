Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorka Estrada
San Sebastián

La Zona de Bajas Emisiones reduce el dióxido de nitrógeno un 19% en el Centro de Donostia en seis meses

El descenso alcanza un 31% respecto a la media obtenida entre los años 2021 y 2024 en esa zona de la ciudad

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:33

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha reducido el dióxido de nitrógeno (NO₂) un 19% en el Centro de Donostia en sus primeros seis meses ... de funcionamiento. Así lo indica el Ayuntamiento de San Sebastián en una nota de prensa publicada este lunes. El consistorio presenta los primeros resultados de esta medida sobre la calidad del aire e indica que los datos recopilados «confirman» una mejora significativa en los niveles de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico, en el centro urbano, «especialmente en el entorno de Easo», donde se ubica la única estación oficial de monitorizacion de la calidad del aire dentro del perímetro ZBE.

