Edificio del Zmare, en el paseo de Zurriola. F. DE LA HERA

El Zmare no recibirá los 300.000 euros del Ayuntamiento de Donostia hasta que pague la multa

El consistorio bloquea el dinero comprometido para cofinanciar las obras de reforma del antiguo ZM, que reabrió sus puertas en julio de 2024

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento ha bloqueado el pago de los 300.000 prometidos como ayuda para cofinanciar la reforma del antiguo ZM que posibilitó su reapertura como ... Zmare en julio de 2024. La decisión fue anunciada en las comisiones de Pleno por el concejal de Personas, Gestión Económica y Presupuestaria, Kerman Orbegozo, quien explicó que el dinero no saldrá de las arcas municipales hasta que los actuales gestores del establecimiento paguen los 170.000 euros que se le reclaman por incumplir las condiciones del pliego de cesión.

