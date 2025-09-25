El Zmare no recibirá los 300.000 euros del Ayuntamiento de Donostia hasta que pague la multa

El Ayuntamiento ha bloqueado el pago de los 300.000 prometidos como ayuda para cofinanciar la reforma del antiguo ZM que posibilitó su reapertura como ... Zmare en julio de 2024. La decisión fue anunciada en las comisiones de Pleno por el concejal de Personas, Gestión Económica y Presupuestaria, Kerman Orbegozo, quien explicó que el dinero no saldrá de las arcas municipales hasta que los actuales gestores del establecimiento paguen los 170.000 euros que se le reclaman por incumplir las condiciones del pliego de cesión.

Hay que recordar que el consistorio resolvió el mes pasado el expediente sancionador abierto a la UTE Zurriola Ocean Center (ZOC), adjudicataria del inmueble, con la imposición de dos multas que suman 4.500 euros y un abono de 166.357 euros por el beneficio extra obtenido por el exceso de superficie dedicada a hostelería respecto a la autorizada.

El Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa inició en marzo un expediente sancionador al Ayuntamiento por «incumplimientos» de las condiciones de uso del Zmare y le reclamó algo más de 585.000 euros por el «beneficio económico ilícito» obtenido por el local, al destinar más superficie de la autorizada al uso de hostelería, entre otras infracciones como no abrir al público los baños del establecimiento. Costas dirigió el expediente contra el Ayuntamiento porque es el titular de la concesión.

La situación del local y el incumplimiento de los usos autorizados serán tratados este jueves en el Pleno a iniciativa de EH Bildu

Como el Ayuntamiento firmó en 2023 un contrato de cesión de uso del edificio a ZOC, la administración municipal, además de recurrir la sanción de Costas, incoó a la empresa gestora del Zmare un expediente sancionador por los ilícitos en los que habría incurrido. En medio de este proceso, la competencia sobre las concesiones del litoral pasó de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma Vasca.

Infracción «muy grave»

La tramitación del expediente sancionador ha durado varios meses. El 8 de julio, la Junta de Gobierno resolvió el procedimiento pero la presentación de un recurso de reposición el 21 de julio dejó la decisión definitiva en manos de la Junta de Gobierno. El equipo municipal desestimó este recurso de reposición y confirmó una sanción de 3.000 euros por una infracción «muy grave» por «incumplimiento del destino del bien previsto» y otra de 1.500 euros por una infracción «grave» del pliego regulador de la cesión por «incumplimiento de las instrucciones y correcciones dictadas por el Ayuntamiento», además de confirmar el abono de 166.357 euros en concepto de «restitución y reposición de los bienes al estado anterior».

La empresa dijo entonces no estar «conforme con la interpretación que realiza el Ayuntamiento sobre el contenido de los pliegos de la concesión» ni con las cifras sobre los «beneficios supuestamente obtenidos» por ser muy superiores a las «acreditadas» por la UTE.

Los gestores del Zmare han recurrido al Gobierno Vasco, que estudia las alegaciones presentadas, entre ellas una que argumenta «ilegalidad» de los pliegos, según avanzó el propio delegado del PNV, quien también confirmó que la UTE ZOC «nos ha adelantado que van a acudir a los tribunales». El asunto de tratará este jueves en el Pleno vía moción de control registrada por EH Bildu.