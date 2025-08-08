La visita de un famoso cantante y actor de telenovelas a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra» El cantante y actor de 37 años compartió varias instantáneas de su estadía en la capital guipuzcoana junto a su pareja

M. S. Viernes, 8 de agosto 2025, 17:21 Comenta Compartir

«Encontré un paraíso en la tierra, se llama San Sebastián», son las bonitas palabras que acompañan la publicación de Instagram hecha por el cantante, actor y activista estadounidense de ascendencia cubana, Jencarlos Canela, quien visitó la capital guipuzcoana junto a su pareja Olivia Elliot.

El cantante y actor de 37 años, Jencarlos Canela ha compartido varias instantáneas de su visita a San Sebastián a sus 4 millones de seguidores en la red social. Aunque el también actor de varias telenovelas no visitó la capital guipuzcoana solo, sino en compañía de su pareja, la tenista británica de 23 años, Olivia Elliot, con quien mantiene una relación desde hace dos años.

«Se comió, se tomó, se cantó, se bailó, se vivió», escribió el cantante junto a varias fotos en una villa de Igeldo en la que posó junto a Elliot con el mar de fondo y en la que estuvo acompañado también de una banda de músicos y de varios Instrumentos.

El paseo de Jencarlos Canela por la playa de La Concha

Y es que Jencarlos Canela comenzó su carrera musical a los 12 años, en la banda 'Miami Boom Boom Pop'. En el año 2002 empezó a grabar canciones como solista y en 2013 firmó un contrato exclusivo con Universal Music Latino, empresa con la cual lanzó su tercera producción discográfica en 2014.

Aunque el actor también hizo varias apariciones y papeles protagónicos en telenovelas de la cadena de televisión estadounidense Telemundo, compaginando su faceta musical con su carrera actoral. No cabe duda que el actor disfrutó de su estancia, ya que aprovechó también para dar un paseo por la playa de La Concha, para después poner rumbo a Ibiza y continuar con sus vacaciones junto a su pareja.