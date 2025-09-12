Vecinos de Gros denuncian que una promotora les «amenaza» para que dejen sus pisos de alquiler para hacer viviendas de lujo EH Bildu denuncia que una decena de familias con contratos indefinidos viven bajo presiones de una promotora con «un proyecto inmobiliario totalmente especulativo»

Aingeru Munguía San Sebastián Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:44

Una decena de familias del barrio donostiarra de Gros denunciaron esta mañana «amenazas» de una promotora para dejar sus pisos de alquiler para llevar a cabo un proyecto de viviendas de lujo. Los inquilinos dieron la rueda de prensa en el Ayuntamiento de la mano del grupo municipal de EH Bildu, que reclamó que el gobierno municipal haga de «mediador» para evitar que un proyecto «especulativo» tenga consecuencias graves para los moradores de los pisos.

Se trata de tres bloques residenciales con 72 viviendas en total (Bermingham 1, Zabaleta 55 y Segundo Izpizua 2) que eran propiedad del grupo Azora y que en julio, con las licencias de rehabilitación obtenidas del Ayuntamiento en febrero, fueron vendidos a Zurriola Blue Residencial S.L., una sociedad «vinculada a su vez a la promotora Naiz Homes», según los vecinos, que pretende rehabilitar y segregar las viviendas para hacer «unos 90 pisos» de lujo.

Los inquilinos señalaron que ahora apenas quedan 15 vecinos viviendo en estos pisos, diez de los cuales tienen contratos indefinidos y han rechazado las compensaciones que les ofrecen para abandonar unas viviendas, en las que habitan desde hace décadas. Los inquilinos tienen entre 69 y 88 años y algunos llevan hasta 70 años residiendo ahí. «Estas empresas se han acercado para ofrecernos alguna compensación económica y a su vez nos han advertido de lo mal que lo vamos a pasara si nos quedamos cuando se produzca el inicio de obras», añadieron Yagoba Albillos e Iñigo Camino, en representación de los afectados. «Entendemos este aviso como una amenaza. Quieren hacer las obras con los vecinos dentro», añadieron. Los vecinos reclamaron el amparo municipal ante esta situación.

El concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran indicó que «lo que está sucediendo es la consecuencia de un modelo de ciudad que favorece los intereses externos, priorizando sectores como el inmobiliario y el turístico». Denunció que una decena de familias de Gros con contratos indefinidos tengan que «vivir desde hace años bajo presiones de una promotora para que dejen sus hogares y dar vía libre a un proyecto inmobiliario totalmente especulativo». Reclamó del gobierno municipal un papel «mediador» para evitar las «consecuencias de estas operaciones».

La coalición ha pedido la comparecencia el lunes de la delegada de Urbanismo para en la comisión de Desarrollo y Planificación del territorio para que informe del «número de viviendas en manos de los fondos buitre» y en concreto de las que están en poder del grupo Azora.

Temas

Vivienda