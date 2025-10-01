Un vecino de San Sebastián denuncia la falta de farmacias de guardia en Gros: «No designan nunca en sábado y domingo» Francisco Beloqui, de 77 años, expone en una carta al periódico las dificultades que sufre para atender a su esposa, enferma de alzhéimer, ante la ausencia de farmacias de guardia en el barrio de Gros

L. G. Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:49

Un vecino de San Sebastián ha denunciado a través de una carta a la sección Sirimiri de El Diario Vasco la falta de farmacias de guardia en el barrio de Gros. Francisco Beloqu denuncia la situación que viven los más de 20.000 habitantes de la zona cada fin de semana: no hay ninguna farmacia de guardia designada en el barrio, lo que obliga a desplazarse hasta el Centro para poder retirar medicamentos urgentes.

Beloqui, de 77 años, relata su experiencia personal: su esposa, de 81, padece alzhéimer y tiene reconocido un grado severo de dependencia. «En varias ocasiones, siendo sábado tarde o domingo, me he visto en la necesidad de acudir a una farmacia para retirar algún medicamento y la más cercana está en el Centro», explica.

El pasado domingo, cuenta, tuvo que recurrir al sistema de teleasistencia del Gobierno Vasco, que envió a un médico. Este recetó un fármaco que debía ser administrado por enfermería, pero antes era necesario retirarlo de la farmacia. «No puedo dejar sola a mi mujer, pero lo tuve que hacer dejándola encerrada. Me desplacé hasta la Avenida, a kilómetro y medio de mi domicilio, más la vuelta: tres kilómetros en total, una hora de trayecto».

Beloqui asegura que ya ha planteado su queja ante el Ararteko, que lo remitió al Colegio de Farmacéuticos. Sin embargo, no ha obtenido respuesta efectiva. «Mi denuncia no ha tenido ningún efecto», lamenta.