Un pintxo casero en la barra de un bar de San Sebastián.

Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros

La donostiarra ha exigido controles a estas prácticas hosteleras «que dejan a la gastronomía donostiarra a la altura del barro»

J.M.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:32

Una vecina de San Sebastián ha vuelto a poner en el foco a los bares de la Parte Vieja de la capital guipuzcoana, esta vez con motivo del mayor reclamo de estos estos establecimientos, o lo que es lo mismo, los pintxos que se sirven en las barras y que, asegura, muchos de ellos «son elaborados en polígonos industriales».

Una cuestión sobre la que ya se han pronunciado en el pasado algunos hosteleros de San Sebastián que continúan elaborando los pintxos en sus cocinas de manera tradicional y casera pero que ven como de un tiempo a esta parte cada vez más establecimientos recurren a productos de quinta gama u optan por adquirir platos preparados a gran escala y de manera industrial, hechos que a través de una carta enviada al buzón de los lectores de El Diario Vasco, la donostiarra identificada como Maritxu también ha querido denunciar.

«Es necesario que Consumo o el organismo correspondiente examine los pintxos que se venden en los bares de la Parte Vieja, porque hace ya mucho tiempo – salvo en bares que siguen teniendo decencia y hacen los pintxos ellos mismos y a diario– que los pintxos que adornan en gran cantidad sus barras son elaborados en polígonos industriales, siendo lo que se denomina comida de quinta gama y supone un fraude y una estafa para los clientes, así como una competencia desleal para los bares honrados«, ha señalado en su mensaje dirigido al apartado Sirimiri de este periódico.

Así, en su queja la donostiarra pide que se sancione a los bares que llevan a cabo esta práctica sin notificarlo previamente ya que deja a la gastronomía donostiarra «a la altura del barro».

«Por lo que, o bien se sanciona a los propietarios de bares que venden pintxos prefabricados o bien se les obliga a colocar un letrero bien visible en sus establecimientos diciendo que dichos pintxos son elaborados en polígonos fuera de sus establecimientos. Ya basta de consentir estas conductas que están dejando la gastronomía donostiarra a la altura del barro», concluye.

