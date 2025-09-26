Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Alejandra Iturralde: «Los servicios públicos que están situados debajo del paseo de Zurriola, frente al edificio del Kursaal, están sucios, rotos y huelen fatal. Urge su arreglo y una limpieza a fondo. No puede ser que pase el tiempo y nadie haga nada por solucionarlo».
El buzón del lector donostiarra

Sirimiri: Urinarios de la Zurriola

Día triste y gris, con cielos encapotados, lluvia intermitente y temperaturas en claro descenso

DV

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:22

Piedras en Ondarreta

Comenta José Vicedo, minero jubilado: «Escribió J. M. Alberich en Sirimiri sobre las piedras en Ondarreta y señaló: 'La playa se ... ha mantenido gracias al espigón que se construyó entre el Tenis y la isla, ya que sirvió para pasar de un lado a otro y además restar energía a las olas'. Al respecto, he de aclarar que la distancia entre el Tenis y la isla es de 335 metros, de los cuales fueron construidos tan sólo 110 y nunca se pudo pasar de un lado a otro. En efecto, el ingeniero don Luis Balanzat, en fecha 01/09/1916, realizó el proyecto: Un dique «a media marea» de 335 m. de longitud, desde el Recreation Club (Tennis) hasta la isla Santa Clara. Aquel proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento, en sesión de 11/09/1916. Se construyeron 110 m. de dique, paralizándose los trabajos el 31/12/1917 porque el extremo del dique, habiendo alcanzado profundidades de hasta -1,50 metros respecto a bajamar viva equinoccial, por razones económicas, políticas y de opiniones más o menos infundadas, fue paralizado su avance, siendo sometida a estudio la continuidad de las obras, consignando para ello el Ayuntamiento 10.000 pesetas, años 1929, 1930 y 1932. Estudio y dique, hasta hoy inacabados».

