Sirimiri: Urinarios de la Zurriola

Piedras en Ondarreta

Comenta José Vicedo, minero jubilado: «Escribió J. M. Alberich en Sirimiri sobre las piedras en Ondarreta y señaló: 'La playa se ... ha mantenido gracias al espigón que se construyó entre el Tenis y la isla, ya que sirvió para pasar de un lado a otro y además restar energía a las olas'. Al respecto, he de aclarar que la distancia entre el Tenis y la isla es de 335 metros, de los cuales fueron construidos tan sólo 110 y nunca se pudo pasar de un lado a otro. En efecto, el ingeniero don Luis Balanzat, en fecha 01/09/1916, realizó el proyecto: Un dique «a media marea» de 335 m. de longitud, desde el Recreation Club (Tennis) hasta la isla Santa Clara. Aquel proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento, en sesión de 11/09/1916. Se construyeron 110 m. de dique, paralizándose los trabajos el 31/12/1917 porque el extremo del dique, habiendo alcanzado profundidades de hasta -1,50 metros respecto a bajamar viva equinoccial, por razones económicas, políticas y de opiniones más o menos infundadas, fue paralizado su avance, siendo sometida a estudio la continuidad de las obras, consignando para ello el Ayuntamiento 10.000 pesetas, años 1929, 1930 y 1932. Estudio y dique, hasta hoy inacabados».

Suciedad en Amara

Escribe Amparo A.: «Amara tiene un aspecto degradado por la suciedad de las paredes de los edificios, el mobiliario urbano y las aceras. Hay muchas pintadas que no se borran, además de carteles y pancartas que se ponen y se dejan infringiendo las normas municipales. ¿Tan difícil es localizar y multar a los autores de pintadas y grafitis para que desistan de estropear el entorno? ¿No se puede impedir que particulares, empresas, asociaciones y hasta un partido político con ediles en el Ayuntamiento ensucien las paredes con sus carteles? Si te sientas en un banco puedes mancharte por los sucios que están. El verdín cubre parte de las aceras, como en Catalina de Erauso/Amezketa, lo que las hace peligrosas cuando llueve. Hay zonas completamente cubiertas de excrementos de paloma y orines en los soportales o calles cubiertas como la puerta de acceso de la Asociación de Jubilados Gure Egunsentia. La máquina de la limpieza, que barre y aspira, pasa a tal velocidad que no cumple su función. La limpieza es una necesidad de primer orden. Las tasas e impuestos suben cada año. ¿Por qué la ciudad está tan sucia?».

Pintxos

Denuncia Maritxu: «Es necesario que Consumo o el organismo correspondiente examine los pintxos que se venden en los bares de la Parte Vieja, porque hace ya mucho tiempo – salvo en bares que siguen teniendo decencia y hacen los pintxos ellos mismos y a diario– que los pintxos que adornan en gran cantidad sus barras son elaborados en polígonos industriales, siendo lo que se denomina comida de quinta gama y supone un fraude y una estafa para los clientes, así como una competencia desleal para los bareros honrados. Por lo que, o bien se sanciona a los propietarios de bares que venden pintxos prefabricados o bien se les obliga a colocar un letrero bien visible en sus establecimientos diciendo que dichos pintxos son elaborados en polígonos fuera de sus establecimientos. Ya basta de consentir estas conductas que están dejando la gastronomía donostiarra a la altura del barro».

Estación de buses

Comenta J. P.: «Por fin el señor alcalde Eneko Goia se digna a comentar algo de la estación de autobuses. Dice que se ha quedado pequeña por un error de cálculo. No está mal, tras 10 años soportando el error de cálculo. Pero no es que sea pequeña, es lúgubre e insana. Esperemos que dejen una estación a la altura de Donostia, amplia, limpia y no una catacumba».

Dueño irresponsable

Juan critica: «Día sí y día también, excepto los lunes que no abre, el propietario del establecimiento situado en Larratxo 24 se salta a la torera la ordenanza municipal que obliga a los concesionarios de suelo público para su uso como terraza a limpiar la zona utilizada. Exijo al responsable municipal sobre esta materia que se pase por el lugar y sancione debidamente al propietario irresponsable».