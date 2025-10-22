Una vecina de San Sebastián pide ayuda para recuperar un collar: «Es un regalo que me hizo mi madre hace 25 años» La donostiarra pide ayuda para recuperar la joya perdida el pasado sábado por la tarde

«Hoy he echado de menos el regalo que me hizo mi madre hace 25 años», explica una vecina de San Sebastián que ha pedido ayuda a través de redes sociales para recuperar un collar con «un gran valor sentimental».

«Mi madre me lo regaló cuando nació mi hija», escribe la donostiarra Maika Maíz, a través de su cuenta Facebook, sobre la joya extraviada el pasado sábado por la tarde y en la que destaca el nombre 'Sara' en grande.

Ampliar La imagen del collar extraviado. Facebook

Según explica esta donostiarra, «lo más probable es que se me haya perdido en el centro de Donostia, aunque también estuve en Trintxerpe ese día por la tarde», detalla sobre los lugares en los que se podría haber encontrado la prenda.

«Ya he preguntado en todas las tiendas, en los autobuses de Lurraldebus y he buscado en casa y en el trabajo», explica esta ciudadana que pide «por favor» que «si alguien la encuentra que contacte conmigo, porque para mí es super importante», finaliza.