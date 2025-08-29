Los usuarios de Dbus otorgan un 8,43 al servicio y destacan sus sistemas de pago
La Compañía del Tranvía ha entrevistado a 1.760 usuarios durante 4 meses en una encuesta que mejora la nota del último informe realizado en 2022
San Sebastián
Viernes, 29 de agosto 2025, 06:02
Comodidad de los sistemas de pago (9,19), posibilidad de transbordos (9,17) y gestión de los objetos perdidos (8.90). Son los tres aspectos ... que de media mejor han valorado los 1.760 usuarios de Dbus que han participado en la encuesta de satisfacción del usuario que ha llevado a cabo la Compañía del Tranvía de San Sebastián entre en 27 de enero y 5 de junio de este año. Durante cuatro meses una trabajadora de la compañía ha entrevistado a 30 usuarios por cada una de las 28 líneas que tiene Dbus, 10 personas usuarias por cada una de las líneas de Taxibús a la demanda, más las líneas especiales Aenor (5, 13 y 28). Cada encuestado respondió a un cuestionario de 23 apartados, con una puntuación de entre el 1 y el 10, y la nota media de los usuarios sobre el servicio general que presta Dbus ha sido de 8,43. Respecto a la anterior encuesta de 2022, la nota media ha subido 0,18 puntos.
Las líneas mejor valoradas en la encuesta han sido la TB7 (Atotxa Erreka-paseo del Faro) con una nota de 9,01; la 18 (Seminario) con un 8,86; y la 17 (Gros-Amara) con un 8,68. Por el contrario, las que obtienen menor grado de satisfacción, –«eso sí, todas ellas con una nota superior al 7,50», indican desde Dbus–, han sido la 16 (Igeldo) con un 7,77, la 46 (San Antonio-Morlans), con un 7,94 y la TB6 Ulia (8,03).
«En general, las personas encuestadas se muestran muy satisfechas con el servicio de transporte público de la ciudad», valoran desde la Compañía del Tranvía. Y destacan que «las personas que viajan mucho o han vivido fuera consideran que el servicio es excelente y muy difícil de encontrar en ningún otro lugar». También destacan que si la nota media de todas sus líneas es de 8,43, «la nota obtenida solo en las líneas 5, 13 y 28, que se auditan y verifican anualmente por Aenor, alcanzan el 8,54».
Servicios menos valorados
En cuanto a los servicios menos valorados por los encuestados, destacan tres. El servicio nocturno durante el fin de semana de los búhos, con una nota media de 7,76, la iluminación de las paradas (7,77) y la forma de conducción (7,88).
La encuesta también incide en los aspectos que los viajeros consideran que deben mejorar en la Compañía del Tranvía. Un 20,24% considera que las frecuencias deben ser mejores, –«algo que no se cita en ninguna de las tres líneas Aenor»–, también se solicitan mejoras en los horarios de los autobuses, lo piden el 4,86% de los viajeros de las líneas 5, 13 y 28 y el 7,95% del resto; y las formas de conducción, una circunstancia que citan el 8,73% de los viajeros de las líneas Aenor y un 6,27% en el resto de las líneas.
Los abonados a Dbizi crecen un 16% en el primer semestre del año
Junio ha sido el mes de 2025 con mayor número de viajes registrados hasta la fecha en Dbizi, el sistema de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento, con un total de 128.623 viajes mensuales frente a 120.658 viajes del año anterior. A cierre de ese mes, el servicio registró un total de 13.954 personas abonadas, alcanzando de ese modo el mayor número de abonados en toda la trayectoria de Dbizi desde su puesta en marcha.
En relación a los usuarios de las bicicletas públicas, desde Dbizi indican que «la tendencia positiva se ha mantenido constante durante todo el primer semestre. De enero a junio, el número de usuarios ha crecido de forma sostenida, con un incremento total de 1.935 abonados en solo seis meses, lo que equivale a un crecimiento del 16,1% desde enero».
En cuanto a los viajes realizados en el primer semestre del año, el número ha sido inferior al del año pasado, con una ligera bajada de 52.447 viajes, debido a dos factores: las condiciones meteorológicas adversas en esos meses y la revisión de las bicis eléctricas que ha influido en su disponibilidad.
