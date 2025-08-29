Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Usuarios de Dbus subiendo al autobús de la línea 5 en la parada del Boulevard. Lobo Altuna
Los usuarios de Dbus otorgan un 8,43 al servicio y destacan sus sistemas de pago

La Compañía del Tranvía ha entrevistado a 1.760 usuarios durante 4 meses en una encuesta que mejora la nota del último informe realizado en 2022

Iker Marín

Iker Marín

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:02

Comodidad de los sistemas de pago (9,19), posibilidad de transbordos (9,17) y gestión de los objetos perdidos (8.90). Son los tres aspectos ... que de media mejor han valorado los 1.760 usuarios de Dbus que han participado en la encuesta de satisfacción del usuario que ha llevado a cabo la Compañía del Tranvía de San Sebastián entre en 27 de enero y 5 de junio de este año. Durante cuatro meses una trabajadora de la compañía ha entrevistado a 30 usuarios por cada una de las 28 líneas que tiene Dbus, 10 personas usuarias por cada una de las líneas de Taxibús a la demanda, más las líneas especiales Aenor (5, 13 y 28). Cada encuestado respondió a un cuestionario de 23 apartados, con una puntuación de entre el 1 y el 10, y la nota media de los usuarios sobre el servicio general que presta Dbus ha sido de 8,43. Respecto a la anterior encuesta de 2022, la nota media ha subido 0,18 puntos.

