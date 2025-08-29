Los usuarios de Dbus otorgan un 8,43 al servicio y destacan sus sistemas de pago

Comodidad de los sistemas de pago (9,19), posibilidad de transbordos (9,17) y gestión de los objetos perdidos (8.90). Son los tres aspectos ... que de media mejor han valorado los 1.760 usuarios de Dbus que han participado en la encuesta de satisfacción del usuario que ha llevado a cabo la Compañía del Tranvía de San Sebastián entre en 27 de enero y 5 de junio de este año. Durante cuatro meses una trabajadora de la compañía ha entrevistado a 30 usuarios por cada una de las 28 líneas que tiene Dbus, 10 personas usuarias por cada una de las líneas de Taxibús a la demanda, más las líneas especiales Aenor (5, 13 y 28). Cada encuestado respondió a un cuestionario de 23 apartados, con una puntuación de entre el 1 y el 10, y la nota media de los usuarios sobre el servicio general que presta Dbus ha sido de 8,43. Respecto a la anterior encuesta de 2022, la nota media ha subido 0,18 puntos.

Las líneas mejor valoradas en la encuesta han sido la TB7 (Atotxa Erreka-paseo del Faro) con una nota de 9,01; la 18 (Seminario) con un 8,86; y la 17 (Gros-Amara) con un 8,68. Por el contrario, las que obtienen menor grado de satisfacción, –«eso sí, todas ellas con una nota superior al 7,50», indican desde Dbus–, han sido la 16 (Igeldo) con un 7,77, la 46 (San Antonio-Morlans), con un 7,94 y la TB6 Ulia (8,03).

«En general, las personas encuestadas se muestran muy satisfechas con el servicio de transporte público de la ciudad», valoran desde la Compañía del Tranvía. Y destacan que «las personas que viajan mucho o han vivido fuera consideran que el servicio es excelente y muy difícil de encontrar en ningún otro lugar». También destacan que si la nota media de todas sus líneas es de 8,43, «la nota obtenida solo en las líneas 5, 13 y 28, que se auditan y verifican anualmente por Aenor, alcanzan el 8,54».

Servicios menos valorados

En cuanto a los servicios menos valorados por los encuestados, destacan tres. El servicio nocturno durante el fin de semana de los búhos, con una nota media de 7,76, la iluminación de las paradas (7,77) y la forma de conducción (7,88).

La encuesta también incide en los aspectos que los viajeros consideran que deben mejorar en la Compañía del Tranvía. Un 20,24% considera que las frecuencias deben ser mejores, –«algo que no se cita en ninguna de las tres líneas Aenor»–, también se solicitan mejoras en los horarios de los autobuses, lo piden el 4,86% de los viajeros de las líneas 5, 13 y 28 y el 7,95% del resto; y las formas de conducción, una circunstancia que citan el 8,73% de los viajeros de las líneas Aenor y un 6,27% en el resto de las líneas.