Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo

La exposición 'Hurrengo Geltokia: Amara-Easo' muestra en detalle los tres proyectos finalistas para definir «la mayor transformación urbana de Donostia» y permite realizar sugerencias

Javier Bienzobas (Gráficos)

Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Vivienda abre un proceso participativo para que los ciudadanos aporten al diseño de la playa de vías de Easo. Los ciudadanos donostiarras, pero también aquellos ... que frecuenten el centro de la ciudad, pueden realizar ya aportaciones y sugerencias para el futuro diseño urbanístico de la actual playa de vías de Easo, «la mayor transformación urbana» que acometerá San Sebastián en los próximos años. Estos son los tres proyectos finalistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  10. 10 El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo

Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo