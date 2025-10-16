Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
La exposición 'Hurrengo Geltokia: Amara-Easo' muestra en detalle los tres proyectos finalistas para definir «la mayor transformación urbana de Donostia» y permite realizar sugerencias
San Sebastián
Jueves, 16 de octubre 2025, 00:21
Vivienda abre un proceso participativo para que los ciudadanos aporten al diseño de la playa de vías de Easo. Los ciudadanos donostiarras, pero también aquellos ... que frecuenten el centro de la ciudad, pueden realizar ya aportaciones y sugerencias para el futuro diseño urbanístico de la actual playa de vías de Easo, «la mayor transformación urbana» que acometerá San Sebastián en los próximos años. Estos son los tres proyectos finalistas.
Proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
1er Premio:
“Habitar el bosque urbano”
Nº de viviendas
470
105
1 hab.
284
2 hab.
81
3 hab.
Destino del m2 construido
6.324 m2
Uso comercial
o Equipamiento
49.119 m2
Viviendas
2º Premio:
“Kalerik kale plazarik plaza”
Nº de viviendas
415
1 hab.
79
2 hab.
253
3 hab.
83
Destino del m2 construido
1.714 m2
Actividades
económicas
3.569 m2
Usos
complementarios
38.305 m2
Viviendas
3er Premio:
“Hari berdez hiria josi”
Nº de viviendas
478
1 hab.
84
2 hab.
288
3 hab.
106
GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS
Proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
1er Premio:
“Habitar el bosque urbano”
Nº de viviendas
470
105
1 hab.
284
2 hab.
81
3 hab.
Destino del m2 construido
6.324 m2
Uso comercial
o Equipamiento
49.119 m2
Viviendas
2º Premio:
“Kalerik kale plazarik plaza”
Nº de viviendas
415
1 hab.
79
2 hab.
253
3 hab.
83
Destino del m2 construido
1.714 m2
Actividades
económicas
3.569 m2
Usos
complementarios
38.305 m2
Viviendas
3er Premio:
“Hari berdez hiria josi”
Nº de viviendas
478
1 hab.
84
2 hab.
288
3 hab.
106
GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS
Proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
1er Premio:
“Habitar el bosque urbano”
Pza. Easo
Parque Araba
Pº Errondo
Av. Sancho
el Sabio
Plaza
del Sauce
C/ José Mª Salaberria
Plaza de
el Triángulo
C/ José Mª Salaberria
Pº Errondo
C/ Autonomía
Pza. Easo
Av. Sancho
el Sabio
Plaza de
el Centenario
Parque Araba
Vista del bosque desde el parque Araba
Nº de viviendas
3 hab.
2 hab.
1 hab.
81
284
105
470
Destino del m2 construido
6.324 m2
Uso comercial
o Equipamiento
49.119 m2
Viviendas
2º Premio:
“Kalerik kale plazarik plaza”
Pza. Easo
C/ Autonomía
C/ José Mª Salaberria
Morlans
Plaza de
el Triángulo
Av. Sancho
el Sabio
Plaza
del Sauce
Morlans
C/ Autonomía
Pº Errondo
Pza. Easo
Av. Sancho
el Sabio
Plaza de el
Centenario
Entrada al túnel
Carretera soterrada
Parque Araba
Torre de 19 plantas
Nº de viviendas
3 hab.
2 hab.
1 hab.
83
253
79
415
Destino del m2 construido
1.714 m2
Actividades
económicas
3.569 m2
Usos
complementarios
38.305 m2
Viviendas
3er Premio:
“Hari berdez hiria josi”
Pza. Easo
C/ Autonomía
C/ Easo
Pº Errondo
C/ José Mª Salaberria
Morlans
Plaza de
el Triángulo
Av. Sancho
el Sabio
Plaza
del Sauce
C/ Autonomía
C/ José Mª Salaberria
Pº Errondo
Pza. Easo
Av. Sancho
el Sabio
Vista de los edificios desde el parque Araba
Nº de viviendas
3 hab.
2 hab.
1 hab.
106
288
84
478
GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
-
1
- 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
- 3 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
- 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
-
5
-
6
- 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
- 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
-
9
- 10 El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas
-
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad