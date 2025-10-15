Los donostiarras ya pueden realizar aportaciones al diseño de la playa de vías de Easo

Los ciudadanos donostiarras pueden realizar desde este miércoles aportaciones y sugerencias sobre el diseño urbanístico de la actual playa de vías de Easo, «la mayor ... transformación urbana» que acometerá el Centro de San Sebastián en los próximos años. El Departamento vasco de Vivienda y el Ayuntamiento de Donostia han inaugurado esta mañana en el antiguo parque de bomberos de la calle Easo la exposición 'Hurrengo Geltokia: Amara-Easo', una muestra que promueve «un proceso de participación ciudadana» donde los ciudadanos podrán trasladar inquietudes y sugerencias relativas a las dotaciones de los tres proyectos arquitectónicos finalistas con la idea de que puedan incorporarse en la futura propuesta final o, al menos, se valore su inclusión.

La exposición se presenta como «un punto de encuentro abierto a todas las personas que viven, trabajan o sienten San Sebastián», según ha destacado el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso. El llamamiento a participar se lanza a vecinos, asociaciones, entidades culturales, sociales y profesionales, que «están invitados a acercarse, descubrir y participar activamente en el proceso de transformación urbana más relevante de las últimas décadas: la operación playa de vías, que permitirá coser el Ensanche romántico y el barrio de Amara mediante la construcción de entre 400 y 500 viviendas protegidas», ha subrayado Itxaso.

El consejero ha avanzado que la designación del proyecto ganador para urbanizar los 21.000 metros cuadrados que liberará el soterramiento del Topo a su paso por el Centro de Donostia se realizará «la próxima primavera», aunque luego habrá que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ha añadido que la obra en sí «quizá podría iniciarse en 2030». La intención del Departamento de Vivienda es que «la totalidad, o al menos la gran mayoría» de las viviendas que se construirán en este «suelo público» sean viviendas de protección pública, «en sus diferentes tipologías». Aunque ha abierto la puerta a que una pequeña parte sean viviendas libres. En este punto, ha tomado la palabra la concejala de Urbanismo de Donostia, Nekane Arzallus, que ha recordado que el consistorio también va a ceder algunos suelos para esta operación urbanística y que «es importante estudiar la viabilidad» del proyecto. Aunque se ha decantado por impulsar «vivienda tasada municipal» en la parte que corresponde al Ayuntamiento, ha puntualizado que «puede haber también alguna vivienda libre».

Itxaso ha indicado también que la tipología de las entre 400 y 500 viviendas que se prevén en la playa de vías de Easo dependerá de cuestiones como si se incluyen «equipamientos culturales o deportivos» en el proyecto final, una cuestión sobre la que los ciudadanos también podrán realizar aportaciones.

Impulsada por el Departamento de Vivienda, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián, y organizada por el Instituto de Arquitectura de Euskadi dentro del programa OFF Mugak/, «esta iniciativa no es solo una exposición, sino una invitación a pensar juntos el futuro urbano de Donostia», ha indicado Itxaso.

La muestra, impulsada por Vivienda en colaboración con el Ayuntamiento y organizada por el Instituto de Arquitectura de Euskadi dentro de la bienal Mugak, reúne los cinco proyectos premiados en el concurso público para la redacción de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito playa de vías Amara-Easo, y propone un recorrido que combina maquetas, planos, paneles y realidad virtual para que la ciudadanía pueda imaginar cómo será el nuevo barrio. Además, abre «un proceso participativo de escucha y diálogo» en el que se recogerán inquietudes, ideas y sugerencias sobre los equipamientos, espacios y usos que debería incluir esta nueva zona. Aunque en la exposición están recogidos los cinco proyectos premiados, las aportaciones solo se podrán realizar sobre tres de ellos, los finalistas que pasaron a una siguiente fase. Serán estos estudios arquitectónicos los que se encargarán de analizar y, en su caso, incorporar las sugerencias ciudadanas.

A través del espacio de participación habilitado tanto en el antiguo parque de bomberos de Easo como en la web de la bienal Mugak (www.bienalmugak.eus), todas las personas interesadas podrán aportar sus ideas, preocupaciones y sugerencias sobre el diseño del futuro barrio. Estas aportaciones serán analizadas, y en la segunda fase del concurso se valorará la capacidad de los equipos finalistas para incorporar dichas sugerencias en sus propuestas. «De este modo, el proceso participativo se convierte en una herramienta esencial para garantizar que la transformación urbana de Amara-Easo responda a las necesidades reales de las personas y siente las bases de un modelo de ciudad más integrado, habitable y sostenible», ha indicado Itxaso.

Enmarcada en la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak, la exposición podrá visitarse hasta el 14 de noviembre en el edificio del antiguo parque de bomberos (Easo 43), de martes a domingo, de 17.00 a 20.00 horas. El recorrido expositivo, en una única sala, combina paneles, planos, maquetas, dibujos y una experiencia de realidad virtual que permitirá a las personas visitantes conocer en detalle los proyectos que participaron en el concurso público. Además, un panel introductorio recoge la historia del ámbito de actuación y el plan a futuro tras el soterramiento de las vías del tren con la entrada en funcionamiento de la pasante soterrada del Topo en 2026, para situar el contexto de esta gran transformación urbana.

Tres proyectos finalistas

Los tres proyectos finalistas ofrecen diferentes visiones de cómo coser el Ensanche romántico y Amara «a través de un modelo urbano innovador, sostenible y equilibrado». 'Habitar el bosque urbano', de JPAM City Makers (Amado Martín, Jorge Perea y Samuel Llovet) es una propuesta que se define como «contemporánea y fresca, que combina modernidad y respeto histórico, con un gran parque consolidado y variedad tipológica de viviendas». 'Kalerik kale plazarik plaza', de RAZ y Usandizaga (Gilen Txintxurreta, Jacek Markusiewicz, Ander Gortazar e Ibai Usandizaga) tiene «vocación metropolitana y ambición urbana, plantea un gran parque central, el soterramiento del vial del río y una torre urbana como hito de referencia». 'Hari berdez hiria josi', del estudio Beldarrain propone «un edificio serpenteante con equipamientos en el parque, fomentando un modelo de vida urbana conectado y sostenible».

Para dar forma a estas tres propuestas finalistas se han impreso sendas maquetas en 3D para visualizar de la forma más realista posible cómo podrían materializarse estas ideas. Además, a través de la experiencia de realidad virtual, quienes visiten la exposición podrán recorrer los proyectos y comprender mejor cómo se integran en el entorno de Amara-Easo.

Presentación pública el día 25

Para acercar aún más el proceso a la ciudadanía, Vivienda ha organizado una presentación pública de los proyectos el sábado 25 de octubre, a las 11.00 horas, en la sede del Instituto de Arquitectura de Euskadi. Durante esta jornada, representantes de los tres estudios finalistas (JPAM City Makers, RAZ y Usandizaga y Estudio Beldarrain) presentarán sus propuestas y participarán en un espacio de preguntas y debate abierto, invitando a la ciudadanía a compartir su visión sobre el futuro de este nuevo ámbito urbano.