Denis Itxaso y Nekane Arzallus miran las maquetas de los tres proyectos finalistas en la exposición. J. M. LÓEZ

Los donostiarras ya pueden realizar aportaciones al diseño de la playa de vías de Easo

Vivienda impulsa un proceso participativo a través de la exposición 'Hurrengo Geltokia: Amara-Easo' para «definir la mayor transformación urbana de San Sebastián», cuyas obras se iniciarán «en 2030»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:55

Los ciudadanos donostiarras pueden realizar desde este miércoles aportaciones y sugerencias sobre el diseño urbanístico de la actual playa de vías de Easo, «la mayor ... transformación urbana» que acometerá el Centro de San Sebastián en los próximos años. El Departamento vasco de Vivienda y el Ayuntamiento de Donostia han inaugurado esta mañana en el antiguo parque de bomberos de la calle Easo la exposición 'Hurrengo Geltokia: Amara-Easo', una muestra que promueve «un proceso de participación ciudadana» donde los ciudadanos podrán trasladar inquietudes y sugerencias relativas a las dotaciones de los tres proyectos arquitectónicos finalistas con la idea de que puedan incorporarse en la futura propuesta final o, al menos, se valore su inclusión.

