Se celebra el sábado por la mañanan la travesía a nado de la bahía de La Concha. Lobo Altuna
San Sebastián

Travesía a nado por la bahía y concurso de merluza a la donostiarra, este sábado en las Euskal Jaiak

Iker Lauroba ofrecerá en canoa un concierto hoy a partir de las 19.30 horas por el río Urumea

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:29

El segundo fin de semana de las Euskal Jaiak llega cargado de actos, más allá del desenlace de la Bandera de La Concha del domingo. ... Este sábado, por ejemplo, los actos empiezan a las 11.00 con la celebración de la 81 Travesía de Natación de la bahía de La Concha. Media hora después arrancará el XXIII Cross de Urgull, con salida desde la Sociedad Fotográfica. La gran cita gastronómica de la jornada va a ser la celebración del XIII Concurso Intersociedades Luis Irizar de merluza a la donostiarra en la plaza de la Trinidad, con organización de la Fundación Etiopía-Utopía. Ya por la tarde, habrá a las 19.30 un concierto de Iker Lauroba en canoa por el río Urumea y toro de fuego en la plaza Zuloaga desde las 21.00 horas.

