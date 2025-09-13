Travesía a nado por la bahía y concurso de merluza a la donostiarra, este sábado en las Euskal Jaiak

Se celebra el sábado por la mañanan la travesía a nado de la bahía de La Concha.

Iker Marín San Sebastián Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:29

El segundo fin de semana de las Euskal Jaiak llega cargado de actos, más allá del desenlace de la Bandera de La Concha del domingo. ... Este sábado, por ejemplo, los actos empiezan a las 11.00 con la celebración de la 81 Travesía de Natación de la bahía de La Concha. Media hora después arrancará el XXIII Cross de Urgull, con salida desde la Sociedad Fotográfica. La gran cita gastronómica de la jornada va a ser la celebración del XIII Concurso Intersociedades Luis Irizar de merluza a la donostiarra en la plaza de la Trinidad, con organización de la Fundación Etiopía-Utopía. Ya por la tarde, habrá a las 19.30 un concierto de Iker Lauroba en canoa por el río Urumea y toro de fuego en la plaza Zuloaga desde las 21.00 horas.

El domingo, la jornada festiva comenzará con el Zortziko de Regatas a las 9.00 horas por las calles de la ciudad con la Banda Municipal de Txistularis. A las 11.00, mientras en la bahía arranca la Bandera de La Concha en modalidad femenina, Joselontxos y Los Bebés de la Bulla animarán con su música el Muelle. Además, durante toda la mañana componentes de Zaporeak volverán a instalar en el quiosco del Boulevard un puesto de recogida de arroz. El pasado domingo ya recogieron 1.500 kilos «que irán directos a nuestra cocina en Lesbos», indica desde la asociación.

