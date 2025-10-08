Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo local Adamo Easo junto a la plaza Easo de San Sebastián. J.M.

La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad

En apenas dos años la tortilla del Adamo ha pasado a contar con tres locales operativos en Donostia

J.M.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:09

Comenta

La tortilla de patata en sin lugar a dudas uno de los platos estrellas de nuestra gastronomía. Una elaboración tradicional que en los últimos años ha vuelto a levantar pasiones con auténticos enamorados de este clásico que también vive uno de sus mejores momentos en los bares de San Sebastián.

Buena muestra de ello es la tortilla de patata del Adamo, original del bar que lleva su nombre junto al muro de Sagüés en la playa de la Zurriola y que en apenas dos años ha abierto dos nuevos puntos de venta en la capital guipuzcoana.

Así, tras poner en marcha a finales de 2023 su segundo establecimiento en la calle Claudio Antón en el barrio de Gros, las tortillas del Adamo llegan ahora al barrio donostiarra de Amara con la apertura de un pequeño local junto a la plaza Easo, tras varios meses de obra.

El espacio, inaugurado hace escasos días, acerca la ya famosa tortilla del Adamo a nuevos clientes en formato pintxo, bocadillo, media tortilla o entera. Además, Adamo Easo también ofrece diferentes platos del día entre seis y diez euros como albóndigas, costillas o verduras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  8. 8

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta
  9. 9 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  10. 10 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad

La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad