La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad En apenas dos años la tortilla del Adamo ha pasado a contar con tres locales operativos en Donostia

J.M. Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:09 Comenta Compartir

La tortilla de patata en sin lugar a dudas uno de los platos estrellas de nuestra gastronomía. Una elaboración tradicional que en los últimos años ha vuelto a levantar pasiones con auténticos enamorados de este clásico que también vive uno de sus mejores momentos en los bares de San Sebastián.

Buena muestra de ello es la tortilla de patata del Adamo, original del bar que lleva su nombre junto al muro de Sagüés en la playa de la Zurriola y que en apenas dos años ha abierto dos nuevos puntos de venta en la capital guipuzcoana.

Así, tras poner en marcha a finales de 2023 su segundo establecimiento en la calle Claudio Antón en el barrio de Gros, las tortillas del Adamo llegan ahora al barrio donostiarra de Amara con la apertura de un pequeño local junto a la plaza Easo, tras varios meses de obra.

El espacio, inaugurado hace escasos días, acerca la ya famosa tortilla del Adamo a nuevos clientes en formato pintxo, bocadillo, media tortilla o entera. Además, Adamo Easo también ofrece diferentes platos del día entre seis y diez euros como albóndigas, costillas o verduras.