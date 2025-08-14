Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo» El influencer gastronómico, Kino Jerez, ha viajado 350 kilómetros para probar esta famosa tortilla donostiarra

M. S. Jueves, 14 de agosto 2025, 13:10

«Hay un bar que lleva más de 30 años haciendo una de las tortillas más míticas», arranca diciendo en el vídeo el influencer gastronómico, Kino Jerez quien ha recorrido 350 kilómetros desde Madrid solo para probar su pintxo de tortilla de patata.

«La receta es la misma desde que abrieron: huevos, cebolla, patata… y una técnica que han perfeccionado con los años hasta conseguir una tortilla melosa, casi cremosa por dentro, con un toque casero que te hace volver», explica el conocido creador de contenido que acumula más de 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

«La preparan cada día al momento, con mimo, sin prisas. De hecho, solo hacen unas pocas al día, y se acaban volando. La clave está en el punto del huevo, que queda líquido pero sin estar crudo. La sirven caliente, recién salida de la sartén. No es un pintxo, es una religión», destaca el joven en la terraza del Bar Antonio ubicado en el número 3 de la calle Bergara.

La «mejor tortilla de patata del mundo» en San Sebastián

«Y aunque el Bar Antonio es pequeño y discreto, los locales lo tienen en su lista de imprescindibles, y no es raro ver cola en la puerta solo por esta tortilla», decía el joven que suele viajar junto a su pareja para probar los platos más destacados de diferentes restaurantes.

Finalmente, llegaba la hora de probar la tortilla de patata, ¿hace justicia o no?, le preguntaba su acompañante. «Tendríamos que haber pedido cuatro pintxos», respondía el influencer gastronómico madrileño después de probarla. «Tiene pimiento, cebolla...tiene de todo. Es la mejor del mundo», sentenciaba.