Los mejores pintxos de tortilla de patata de Donostia y Gipuzkoa No hace falta estar en la calle más emblemática ni en el bar más renombrado. Una buena tortilla de patata se puede disfrutar en el bar más pequeño o en la esquina más recóndita

No hay una única fórmula para la tortilla de patata: cada cocinero, cada bar y cada casa la preparan con su propio sello. ¿Cuántos bares visitamos solo por su pintxo de tortilla? ¿Cuántos recuerdos nos trae el sabor de la que hace un amigo o un familiar? Dejemos de lado el eterno debate sobre la cebolla o el punto de cuajado. No existe una tortilla perfecta, pero sí muchas que rozan la perfección, cada una a su manera

Donostia-San Sebastián Adamo Beach, Adamo Plaza, Adamo Easo

Adamo Beach, Adamo Plaza, Adamo Easo Precio aproximado: PMC: 18-20€. Plato del día: 7,50-9,50€

Cierra: No cierra

Dirección: José Miguel Barandiaran, 26 / Claudio Antón de Luzuriaga, 2 | Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 381 607 / 943 272 473

Instagram: @adamobeach

Son más de 15 años los que lleva David Carrillo elaborando en su local original de Sagüés, al final de la playa de La Zurriola, Adamo Beach, este singular y reconocido manjar, la tortilla de patata con puerro.

Junto a este, el jamón ibérico cortado a cuchillo y los platos del día conforman una propuesta de diez. La gran demanda de esta receta le llevó a abrir Adamo Plaza en Gros, junto a la plaza Cataluña, el take away de la tortilla y en el que también tienen cabida exquisitos platos del día durante toda la semana. Próximamente, el proyecto se expandirá a Easo con un nuevo punto de encuentro.

No se pierda tampoco: Jamón ibérico cortado a cuchillo, arroz negro de txipirones, platos del día.

Donostia-San Sebastián Kapela

Kapela Precio aproximado: PMC: 50-70€

Cierra: Lunes y martes todo el día

Horario: Miércoles, jueves y domingos de 12.00 a 00.00 horas. Viernes y sábados de 12.00 a 01.00 horas

Dirección: Logroño, 5. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 559 208

Web: www.barkapela.com

Email: bar@kapela.es

Instagram: @kapela_donosti

En Kapela se toman su tiempo para ofrecer una tortilla para chuparse los dedos. 45 minutos de trabajo que dan como resultado un pintxo sabroso en el que las patatas, bien pochadas, y las cebolletas, otro de los ingredientes estrella, se funden en la sartén junto a un buen aceite de oliva virgen extra. La apariencia es una tortilla poco cuajada, aunque sin llegar a estar el huevo líquido, pero la explosión de sabor en la boca es brutal.

No se pierda tampoco: El bacalao, el lechazo, sus ibéricos y sus pescados.

Donostia-San Sebastián Bodega Donostiarra

Bodega Donostiarra Precio aproximado: PMC: 20€. FS: 16,50€

Cierra: Domingos

Vacaciones: 25 de diciembre y 1 de enero

Dirección: Peña y Goñi, 13. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 011 380

Web: www.bodegadonostiarra.com

Facebook: Bodega Donostiarra

X: @BDonostiarra

Instagram: @bdonostiarra

Tu plato, tu tenedor y tu trozo de pan. Bodega Donostiarra ofrece tortillas individuales que preparan al momento. De ahí viene parte de la buena fama que acompaña a este generoso pintxo que lleva años triunfando en Gros. Incluso son muchos los que se decantan por el bocadillo como opción para disfrutar de una materia prima de calidad cocinada instantes antes de servirse en la mesa.

Su cocina está abierta durante todo el día y sus tortillas están disponibles tanto en el interior como en su agradable terraza semicerrada. La novedad es el comedor del número 16 de Peña y Goñi, que aporta un ambiente más relajado e íntimo.

No se pierda tampoco: Mini de bonito con anchoílla y guindilla, tortilla de patata realizada en el momento, brochetas de pulpo o de carrillera ibérica.

Donostia-San Sebastián La Plata

La Plata Precio aproximado: PMC: 15-20€. Plato del día con café: 10€

Cierra: Domingos y lunes por la tarde

Dirección: Padre Larroca, 14. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 290 239

Email: barlaplatadonosti@hotmail.es

Las tortillas de La Plata son todo un éxito y bien conocidas en el barrio de Gros. Este establecimiento, situado en la calle Padre Larroca, elabora con mimo unas tortillas que siempre lucen recientes en su barra. Conviene probar la clásica, reconocida como una de las mejores de la zona, y otra de sus estrellas: la tortilla con ibérico, queso y pimiento verde, que no deja indiferente a nadie.

No se pierda tampoco: Son famosas sus hamburguesas, de 120 gramos 100 % vacuno y aptas para celíacos. Puedes construirte tu propia hamburguesa y disfrutar.

Donostia-San Sebastián Demel

Demel Precio aproximado: Pintxo: 2,70€. Tortilla entera: 16,50€. Tortilla pequeña: 11€. Media tortilla: 10€

Cierra: Domingos

Dirección: Carquizano, 12. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 543 416

Facebook: Demel

Patata de Álava que hacen de principio a fin con la cebolla, siempre muy pochada, y mucho cariño son las dos claves de esa tortilla tan jugosa que empieza a ser un secreto a voces en el barrio de Gros.

En una de sus calles de moda, Carquizano, está el Demel, un bar con terraza que abrió hace casi cinco años y que, además de ofrecer pintxos y raciones, tiene en la repostería casera otro de sus grandes atractivos.

Preparan tortillas enteras por encargo.

No se pierda tampoco: Preparan sus tortillas también con pimiento verde y cebolla o con champiñones. Además, merece la pena probar sus patatas Demel, sus albóndigas con tomate o su repostería.

Donostia-San Sebastián La Rebotika Brasa Bar & Denda

La Rebotika Brasa Bar & Denda Precio aproximado: PMC: 30-35€. MD: 15,50€. Menú sin postre: 13,50€. Primer plato: 9,5€. Segundo y postre: 12,50€

Cierra: No cierra

Dirección: Zarautz, 6. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 218 906

Web: www.larebotika.es

Email: info@larebotika.es

Facebook: LaRebotikaDonostia

Instagram: @larebotika

Delivery: Just Eat, Glovo, Ubereats

Take away: Especialidad en arroces a la brasa en su propia paellera (para 2 o 4 personas, se cobra 5€ y 8€, respectivamente, de fianza por la paellera)

Aquello de que la tortilla hay que hacerla en el fuego ha pasado a mejor vida. La Rebotika ofrece una propuesta revolucionaria en la que las patatas (con su propia piel) y las cebollas se hacen a la brasa y no se cocina con aceite frito. De ahí, que sea un pintxo sorprendente y sano, apto para celíacos. Una nueva forma de reinventar una receta tradicional que lleva años triunfando en el barrio de El Antiguo. ¿Todavía no has probado esta propuesta tan revolucionaria? Tampoco dejes de probar la tortilla de bacalao, buenísima.

No se pierda tampoco: El 'pintxo Arzak', los arroces a la brasa, la tortilla de patata a la brasa y las euskal burgers artesanales con 250 g de Ternera Asteasu.

Donostia-San Sebastián La Taberna de Egia

La Taberna de Egia Precio aproximado: PMC: 20€

Cierra: Domingos y festivos

Dirección: Virgen del Carmen, 45. Donostia-San Sebastián

Teléfonos: 943 531 035 / 610 254 232

Facebook: La Taberna de Egia

Instagram: @latabernadeegia

Los premios se agolpan para una tortilla de patata con bacalao que es la mejor de Euskadi en 2024. Jugosa, con patata elodie frita y no cocida, y elaborada con otros ingredientes destacados como son el pimiento verde, el pimiento rojo, la guindilla y el ajo tierno. Eso y una buena mano en la cocina para convertir este plato en toda una tentación en el barrio de Egia. También ofrecen otras variedades como la de calabacín, la de boniato o la de morcilla. Las hay para todos los gustos y puedes pedirlas para llevar. Solo tienes que pasar por este establecimiento para recogerlas.

No se pierda tampoco: Tortilla de patata con bacalao, tortilla de patata con pimientos, tortilla de patata con calabacín, tortilla de patata con boniato, tortilla de patata con trufa, tortilla de patata con txistorra, ensaladilla rusa, croquetas, ibéricos.

Donostia-San Sebastián Narru

Narru Precio aproximado: PMC: 100€. D: 130€ (bebidas aparte)

Cierra: No cierra

Dirección: San Martín, 22. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 843 931 405

Web: www.narru.es

Email: reservas@narru.es

Facebook: Restaurante Narru

Instagram: @restaurantenarru

El buen producto es la seña de identidad de Narru y de la cocina de Iñigo Peña. Y en la tortilla de patata la apuesta no iba a ser menor. En la receta del chef donostiarra destacan los huevos ecológicos de Jexux Agirresarobe (Han Goiko Arrautzak), uno de los argumentos que hacen de este pintxo uno de los más solicitados del restaurante y todo un referente en el Centro.

No se pierda tampoco: Ravioli de rabo, foie y setas de temporada; Centolla y crujiente de pan; Lenguado a la parrilla; Txuleta prémium; Crema templada de queso con frutos rojos; Chocolate, frutos secos y AOVE Casa Hierro.

La tortilla del Zabaleta

La tortilla del Zabaleta Web: www.latortilladelzabaleta.com

Email: latortilladelzabaleta@gmail.com

Instagram: @latortilladelzabaleta

Más de 40 años han convertido en leyenda La Tortilla del Zabaleta. Esta, una de las más solicitadas en la capital guipuzcoana, da un paso más con la comercialización del preparado de patata pochada, un producto que está llamando muchísimo la atención en el sector hostelero y que va camino de conquistar el mercado. Tanto es así que cuenta con una notable lista de espera -cerca de 30 establecimientos- que confían en solucionar a corto plazo.

Su expansión a Madrid llevó a sus responsables a buscar un modelo eficiente que permitiera mantener la esencia de esta tortilla al mismo tiempo que ofreciera agilidad para poder rematar su elaboración en pocos minutos. Y el resultado es este preparado que ha causado furor entre quienes lo han probado, ya que este se sigue produciendo a mano con sartén y con ingredientes de la más alta calidad. Su último gran éxito ha sido ser elegida la mejor tortilla de España en un certamen organizado recientemente en Málaga. Una apuesta que supone toda una novedad en el sector, de ahí que su irrupción haya sido una revolución.

Donostia-San Sebastián Néstor

Néstor Cierra: Domingos por la tarde y lunes todo el día

Dirección: Pescadería, 11. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 424 873

Web: www.barnestor.com

Email: barnestor@barnestor.com

Facebook: BarNestorSS

Instagram: @barnestor1980

Probar esta tortilla es casi obligado para cualquier donostiarra (y para el que no lo es). Una receta en la que la calidad del producto está garantizada y que se ha ganado el reconocimiento en la Parte Vieja.

En Néstor solo hacen dos al día, por lo que es imprescindible llegar puntual, en el momento exacto en el que sale de la cocina (13.00 y 20.00 horas). Poco cuajada en su interior y dorada por fuera, te conquista por su olor, su sabor y su presentación.

No se pierda tampoco: Tortilla de patata, txuleton, gildas, pimientos verdes y ensalada de tomate.

Donostia-San Sebastián Mourlâs

Mourlâs Precio aproximado: PMC: 15€. MD: 14,50€. FD: 25€

Cierra: No cierra

Dirección: Plaza Leire, 5. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 358 771

Instagram: @bar_mourlas

Los amantes de la cocina tradicional casera tienen una parada obligada en el barrio donostiarra de Morlans. Propuestas realizadas con mucho mimo que tienen su máxima expresión en la tortilla de patatas individual cocinada al momento. Jugosa, elaborada con materia prima de la máxima calidad y con una cuidada presentación, es una de las más demandadas de la capital guipuzcoana.

Un bar en el que prima el sabor y que ofrece una carta disponible tanto para comidas como para cenas. En ella, destacan los pintxos, los bocadillos, las excelentes hamburguesas de wagyu y txuleta o los platos combinados, pasando por sus menús de mediodía o sus raciones. Mourlâs seduce a través del paladar.

No se pierda tampoco: Tortilla (de patatas, de bacalao, de morcilla), torrezno, postres caseros, además de la gran variedad de copas y combinados de calidad.

Hondarribia Bar Rafael

Bar Rafael Precio aproximado: PMC: 30-35€. MI: 11€. Plato del día: 15€

Cierra: Martes

Vacaciones: Segunda quincena de noviembre

Dirección: San Pedro, 10. Hondarribia

Teléfono: 660 061 666

Web: www.restauranterafael.com

Facebook: Restaurante Rafael Hondarribia

Instagram: @restaurante.rafael.hondarribia

Ganadora del Premio BMW Más Gastronomía a la Mejor Tortilla de Patata 2020, la tortilla del Bar Rafael es, sin duda, una de las más destacadas del territorio.

Elaborada con patata de Araba, cebolleta fresca, huevos de Las Landas y un buen aceite de semilla de girasol, el resultado es realmente delicioso y así se demuestra en el más del centenar de pintxos de tortilla que se vende a diario. Jugosa, con cebolleta caramelizada, sabor 100 % natural... ¡No puedes dejar de probarla!

No se pierda tampoco: Los pescados, verduras y carnes a la brasa.