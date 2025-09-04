Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parking de La Concha de San Sebastián.
Movilidad en verano

Menos coches en el centro de Donostia: los parkings disuasorios suben un 33% y los céntricos bajan un 11% en verano

Las cifras de movilidad en verano en San Sebastián indican un «cambio de tendencia» en los hábitos de los visitantes a la capital guipuzcoana

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:31

El Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado este jueves su balance de movilidad del verano y dos datos ofrecidos por la concejala Olatz Yarza muestran ... el cambio de tendencia que la ciudad ha perseguido con sus políticas de los últimos años. Por un lado, el uso de los aparcamientos disuasorios ha aumentado un 33%, mientras que los parkings del Centro han perdido un 11% de clientes.

