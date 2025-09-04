Menos coches en el centro de Donostia: los parkings disuasorios suben un 33% y los céntricos bajan un 11% en verano

El Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado este jueves su balance de movilidad del verano y dos datos ofrecidos por la concejala Olatz Yarza muestran ... el cambio de tendencia que la ciudad ha perseguido con sus políticas de los últimos años. Por un lado, el uso de los aparcamientos disuasorios ha aumentado un 33%, mientras que los parkings del Centro han perdido un 11% de clientes.

Los aparcamientos disuasorios de Illunbe, Igara, Universidades han ganado visitantes este pasado verano. En el caso del primero no ha habido un registro de los vehículos que han accedido a él por las obras que se están realizando en el entorno, pero el aumento del uso del autobús lanzadera en un 16,39%, 17.480 viajes en 2025 frente a los 15.018 de 2024 refleja que el hecho de que sea de pago (fue gratuito hasta el verano de 2023) no supone una barrera para el visitante. Entre 2023 y 2024 este servicio cayó un 40% en verano.

Entre los aparcamientos de Igara y Universidades, este verano se han registrado un total de 18.154 entradas de vehículos, un 33,1% más que en los mismos meses de 2024. El uso del aparcamiento de Igara ha aumentado un 23,5% (12.377 en 2025 frente a 10.019 en 2024). Por su parte, en el de Universidades han aparcado un 30,1% más de vehículos que el año pasado (4.439 en 2025 ante los 3.411 de 2024).

En cuanto a la procedencia de estos vehículos, el 78% tenía matrícula nacional (el año pasado fue el 85%) y el 22% matrícula extranjera (15% en 2024). El Ayuntamiento celebra que «esta evolución indica que las personas procedentes del extranjero van teniendo mayor conciencia y conocimiento de estos espacios».

En la otra cara de la moneda, los vehículos que han visitado la ciudad se han redistribuido hacia parkings menos céntricos en el primer verano en el que la Zona de Bajas Emisiones ha estado en funcionamiento en Donostia. Yarza también ha mencionado que «el aumento de tarifas estival implantado desde 2024, que tenía como objetivo precisamente desincentivar el uso de estos aparcamientos en los meses de mayor afluencia», ha provocado que en los parkings del Centro (Cervantes, Boulevard, Easo, Okendo) se ha reducido el uso una media de un 10,69% en cuanto a vehículos en rotación y 14,55% en cuanto a minutos de uso.

A su vez, ha aumentado el uso de los aparcamientos menos céntricos (Pío XII y Estación de Autobuses) una media de 7,53%, y el tiempo medio de aparcamiento también ha aumentado un 13,56% de media. Por su parte, el parking de plaza Cataluña ha mantenido un uso similar al de 2024 durante todo el verano con un ligero aumento: los vehículos en rotación han subido un 1,44% y los minutos de uso un 0,92%.

El Ayuntamiento de San Sebastián ha destacado que «esta reducción de uso de los parkings del Centro, acompañada del aumento de uso de los parkings más periféricos y de los aparcamientos disuasorios de Igara, Universidades e Illunbe, ha optimizado la distribución del tráfico de visitantes a la ciudad, reduciendo durante el verano las congestiones en el tráfico del Centro de la ciudad».