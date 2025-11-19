Solo el PP ve posibilidad de un acuerdo presupuestario con el gobierno municipal

El gobierno municipal se reunió ayer con los tres partidos de la oposición en una primera toma de contacto para ver si es posible ... ampliar el consenso político en torno al proyecto de Presupuestos municipales de 2026, que tiene el apoyo de la coalición PNV-PSE. De las tres reuniones, solo el PP salió con optimismo.

En las reuniones estuvo el alcalde, Jon Insausti, y la portavoz socialista, Ane Oyarbide. EH Bildu valoró en una nota de prensa que el encuentro «se enmarca dentro de una campaña mediática para vender una imagen innovadora que se está dando a Jon Insausti y al PNV». La coalición interpreta que tras el cambio de alcalde «aquí no ha cambiado nada» porque «no hay voluntad de llegar a consensos» y «solo se busca la foto». La reunión con la coalición duró 30 minutos y «no ha habido posibilidad de entrar en profundidad y hasta han puesto en duda algunas propuestas viables que hemos acordado junto con la ciudadanía», criticó la coalición.

EH Bildu tachó el encuentro de «mero postureo» y denunció que «se intenta crear una imagen para vincular al nuevo alcalde con una nueva forma de hacer política» que en el fondo esconde la misma forma de hacer política que Eneko Goia.

Igualmente, Ezker Anitza (integrante del grupo municipal Elkarrekin) señaló que «no vemos bases para sustentar un acuerdo con PNV y PSE». Las prioridades de este grupo son el impulso de «políticas de vivienda valientes y una remunicipalización de los servicios».

El PP es el único grupo municipal de la oposición que juzgó la reunión como «interesante y positiva». Los dos asuntos claves para los populares son que el gobierno municipal se comprometa a hacer «una auditoría de los procesos de trabajo para gastar los recursos públicos de forma más eficiente» y «un compromiso claro con la seguridad ciudadana», según indicó su portavoz, Borja Corominas. Los populares ven posibilidades de que varias de sus enmiendas sean apoyadas por el gobierno municipal, entre ellas estudios para la implantación de ascensores (70.000 euros) en la travesera de Julio Urkijo, Oleta, Larratxo, paseo Zubiaurre-Zarategi y San Roque; la construcción de cuatro pasos de cebra elevados en Riberas de Loiola (50.000 euros) y la realización de un estudio para implantar un parking en Bidebieta (15.000 euros).

El PP apreció también que el gobierno municipal viera con buenos ojos algunas de sus enmiendas sin contenido económico. El grupo está a la espera de que el ejecutivo PNV-PSE les llame para una segunda reunión.