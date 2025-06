Sirimiri: «¿Es la Zurriola una playa para todos?»

Basura en la Parte Vieja

Denuncia Maritxu: «Es una vergüenza encontrar a las 11 de la mañana todas las calles de la Parte Vieja con bolsas de basura y ... cajas a la puerta de los establecimientos hoteleros, cómo huelen las calles y ver a los camiones de basura entrar en el barrio a las 12. Así no ha sido siempre. Antes, hace bastantes años, los camiones recogían la basura por la noche sobre las 00.00 horas. En el mismo orden de cosas, ver las calles peatonales del Centro llenas de camiones y camionetas de reparto a esas horas es algo que, además de peligroso para los viandantes, da un sentido de dejadez a la ciudad. Hay cosas que es posible hacerlas mejor y no cuestan dinero, por lo que pido al Sr. Goia que subsane este mal funcionamiento de los servicios públicos».

Inseguridad

Carlos Blasco nos envía estas líneas: «Lo que ocurrió el pasado miércoles a las once de la noche en el Boulevard me tocó de cerca. Dos individuos me estaban robando cuando, para mi sorpresa, un operario de limpieza municipal se dio cuenta de la situación. No lo dudó. Saltó del camión, les plantó cara y, sin pensarlo dos veces, salió corriendo tras ellos. Desde estas líneas, mi más sincero agradecimiento. Gracias a su intervención y a la rápida actuación de la Guardia municipal que patrullaba la zona, los ladrones fueron detenidos y pude recuperar lo que me habían sustraído. No era la primera vez que estos individuos actuaban. De hecho, eran viejos conocidos de la policía. Y esa es precisamente la parte que más inquieta. ¿Hasta cuándo vamos a tener que convivir con la sensación de que los mismos de siempre cometen delitos una y otra vez, con total impunidad? Las autoridades competentes deben actuar con decisión para poner fin a una situación insostenible, en la que delincuentes reincidentes campan a sus anchas, cometiendo delitos un día tras otro en nuestras calles, antes de que esto se nos escape definitivamente de las manos».

Calle Easo

Cuenta Mikeli: «Estoy totalmente de acuerdo con la exposición de Sara. El diseño de la calle Easo carece de visión con el entorno y necesidades de los ciudadanos residentes de dicha calle y alrededores, muchos con edades avanzadas y con dificultad de movilidad. No han pensado en situaciones tan normales como la necesidad de emergencias, bomberos, ambulancias o atención diaria a los mayores. Las nuevas aceras se quedarán pequeñas y es estrechísimo el carril para que circulen solo autobuses. ¿Para cuándo las paradas de buses que tanto necesitamos? Pongo solo el ejemplo de la línea 28 dirección Hospitales. Tenemos que caminar un kilómetro desde la parada de Okendo hasta la plaza Zaragoza. Los ciudadanos estamos cansados ya de soportar obras tan largas y tan molestas que no ven las necesidades diarias de los residentes del Centro. Solo pedimos calidad de vida».

Taxis

Critica Juanlu: «Con todo respeto a las asociaciones de taxistas, a peor va la mejoría. Jueves laborable, once de la noche primeros de junio. Más de cincuenta personas esperando en la parada del Boulevard. No llueve, temperatura agradable de 18 grados, los coches llegan con cuentagotas, uno cada cinco minutos. Llamamos a la centralita en repetidas ocasiones, no contesta nadie, cada coche es recibido a su llegada a la parada con aplausos. Casi a las 00.00 nos toca el turno, le hacemos un comentario al respecto al conductor, ni contestar, así nos va. ¿Para cuándo vamos a solucionar este problema, señores de la corporación municipal? Basta ya de engaños, el asunto se les va de las manos. Estamos dando una impresión horrorosa con este servicio, solo escuchamos quejas de los usuarios y aún no ha empezado el verano. Qué pena de ciudad, parece que lo hacemos queriendo».