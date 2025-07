Sirimiri: Tapa de registro en malas condiciones

Más taxis o Uber

Comenta Enrique: «Estoy completamente de acuerdo con lo indicado por María A. sobre que los taxis de Donostia van de mal ... en peor. Sábado 28 de junio a las 19.53 horas. Unos amigos de fuera y yo necesitamos un taxi para ir a un restaurante en el que teníamos reserva. Llamamos a Radio Taxi Donostia y a Taxi Vallina muchas veces, durante mucho rato. Sale la máquina que dice que la conversación será grabada. Pasan los minutos y nadie atiende. Vamos a la parada de taxi de Ondarreta, 20 personas en la cola. Muchos llamando, sin respuesta. Tuvimos que cancelar la reserva del restaurante, con nuestro malestar y el del restaurador. No entiendo que a quien elegimos para gestionar nuestra ciudad no ponga remedio a este problema. O sacan más licencias de taxi y/o permiten la entrada de Uber y/o liberalizan el sector».

Política lingüística

Denuncia Gurutz Olaskoaga: «Donostia Kultura asigna al Victoria Eugenia desde hace muchos años las obras de teatro en castellano y al Principal las obras en euskera. No solo es el teatro, sino también otro tipo de eventos, en el que la discriminación lingüística no parece debida al azar. El Victoria Eugenia es un teatro desnortado, sin dirección y con una lamentable programación parecida a la de un polideportivo. Además tiene el honor de ser el único teatro europeo de haber reducido su aforo de 1.200 a 900 plazas entre otros desmanes, en la vergonzosa rehabilitación que sufrió hace unos años. ¿A pesar de ello parece ser el escogido para la programación en lengua castellana, dejando al Principal a los 'aldeanos'? ¿Será la 'memoria histórica' de aquellos días de Santo Tomás donde Maria Dolores Aguirre presentaba en el Principal la única obra anual en euskera? Creo que el concejal de Cultura, el alcalde del que depende y todos los intervinientes deben dar una explicación a los donostiarras. Y si la explicación no es consistente, si es pura discriminación lingüística, que vengan otros a hacerlo mejor».

Gracias de corazón

Karmele Peña Estrella escribe: «Quisiera dar las gracias más sinceras y emocionadas a todas las personas de la residencia Berio que, durante más de una década, han cuidado con tanta dedicación, ternura y respeto a un familiar; muy especialmente a las personas que forman parte de la UPSI, por su dedicación, respeto y calidad humana. Lo agradezco de corazón. Durante este largo camino, siempre he sentido la tranquilidad de saber que estaba en buenas manos. Es difícil poner en palabras lo que significa para una familia saber que su ser querido está siendo cuidado con dignidad, y rodeado de personas comprometidas. Durante estos años, nunca me ha faltado la tranquilidad de saber que mi familiar estaba en buenas manos. A la Diputación y a Biharko, responsables del centro, quisiera agradecérselo también por su labor y por hacer posible este tipo de atención. Además, me gustaría pedirles que valoren a estos trabajadores y trabajadoras como se lo merecen. Escuchen, por favor, sus necesidades, reconozcan su esfuerzo. Porque cuidar no es sólo una tarea: es una entrega diaria, una forma de amar en silencio. Gracias por haber sido, durante todos estos años, familia. Eskerrik asko bihotzez».

Váter del portaviones

Comenta Mikel: «Cualquier tiempo pasado fue mejor. Vi el otro día 17 personas haciendo cola para entrar al váter del Muelle. En esa esquina del portaviones había una encargada de mantenerlos abiertos y limpios. Ahora, uno de estos automáticos está siempre estropeado y las colas son constantes».