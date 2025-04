Sirimiri: Señal a baja altura en Aiete

DV Viernes, 25 de abril 2025, 06:32 | Actualizado 07:37h. Comenta Compartir

San Bartolomé

Escribe I. Alberdi: «Me gustaría reconocer y agradecer el paso dado por el alcalde de la ciudad dando marcha atrás en el proyecto de ... San Bartolome en el que, no olvidemos, estuvieron implicados también los anteriores regidores Elorza del PSE y Izagirre de Bildu. Aprovechando esta actitud prociudadano, me gustaría que fuera beligerante ante las propuestas constructivas que amenazan nuestros barrios... No se trata de que queramos mantener el precio de nuestros pisos ya que, la gran mayoría, no tenemos un piso de sobra para transaccionar; se trata de vivir en barrios humanos, con espacios verdes y libres, donde no construyan una torre en cualquier parcela sobrante como el horror que quieren perpetrar en Riberas... Por eso, le pido al alcalde que defienda a los donostiarras y también a Elorza que frene a su compañero Itxaso en su cruzada de cemento hacia un urbanismo de toldo verde cutre. Lo que haya que construir, que no sea siempre en la misma ciudad y en los mismos barrios».

Estación del TAV Opina Anabel García: «Totalmente de acuerdo con J. P., que escribía en esta sección acerca de la nueva estación de tren. Perpleja me quedé al verla. Señor alcalde y demás ediles, ¿están ustedes contentos y satisfechos con la nueva estación? Bueno, estarán tanto como con de la de autobuses, la estación de autobuses más cochambrosa de todo nuestro entorno». Coches en Igeldo Se queja Félix Garmendia: «El martes por la tarde subí al parque de Igeldo, cerca de Ventas de Orio, y en la carretera que da al mar pude contar 14 coches y 4 motos aparcados en el arcén. Excepto cuatro vehículos, todos los demás ocupaban la estrecha carretera, con el peligro de provocar un accidente. Había jóvenes jugando al balón, tomando algo sentados en una mesa de camping o dándose el lote dentro del vehículo. Supongo que la Guardia Municipal lo sabe, pero ni siquiera hay señales de prohibido estacionar. Un día pasará algo grave si no lo remedia el Ayuntamiento poniendo señales o directamente precintando toda la zona con bolardos». Cementada en Gros Comenta Miguel Elizondo: «Me dirijo a Bedua Construcciones y Derribos en relación al antiguo edificio de Telefónica de plaza de Cataluña. ¿Cuántas personas tenemos que desgraciarnos con caídas al salir de nuestras casas? Estuvimos en la clínica dental, al lado de la obra, y terminamos en la farmacia de enfrente curándonos. Han echado una cementada en el pavimento y está totalmente desnivelada. Deberían nivelarla y rasurar porque está muy peligroso. Se han producido tres casos de personas en la misma zona que han sufrido caídas y han tenido que pedir ayuda. Bedua, ¿pueden ustedes actuar para que podamos andar sin tener que pedir ayuda?». Cruce en obras Lamenta José Mari Larrañaga: «Ni el martes ni el miércoles había nadie trabajando en las obras de remodelación del cruce de Bermingham con Secundino Esnaola. Después de cinco días festivos, se ve que han prolongado las vacaciones. Es un cruce complicado para el tráfico y molesto para los vecinos y negocios, con aparcamientos ocupados por baldosas, contenedores y maquinaria. Así que cuanto antes lo finalicen, mejor para todos». Bolsas de agua Puri reitera una queja no solucionada: «Cada vez que llueve se forma una bolsa de agua enorme en el paseo Baratzategi 31, así como en Pello Mari Otaño 1. No es la primera vez que escribo sobre esto, pero no hacen caso en el Ayuntamiento».

