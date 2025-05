Sirimiri: semáforo «jeroglífico» en Aita Donostia

Calle San Bartolomé

Comenta Olatz Irulegi: «Están terminando de reurbanizar la calle San Bartolomé. Para facilitar las obras eliminaron todos los árboles en ambas aceras, solo dejaron ... uno. Esta semana han empezado con las labores de hormigonado y no se está ejecutando, según el proyecto, la prevista plantación de árboles».

Varilla peligrosa

Escribe Txus Balenciaga: «En el paseo Zuatzu, concretamente en el vial que rodea el edificio Europa, existe una varilla muy peligrosa clavada en la acera que sirvió de soporte a un bolardo en su día y lleva mucho tiempo en esta situación. El mantenimiento no sé si corresponde al Ayuntamiento de San Sebastián o al propio polígono, pero por favor, a quien corresponda, que procedan a reparar este desperfecto antes de que ocurra alguna desgracia».

Microbús a Urgull

Escribe Puri: «Movilidad podría poner este año el microbús del castillo de Urgull, algo que el año pasado no sucedió. A muchas personas mayores que no podemos subir andando nos vendría muy bien».

Obra sin fin

Denuncia G. B.: «Quiero expresar mi malestar absoluto por el corte sin fecha de finalización de la calle Intxaurrondo por parte de una empresa particular, para realizar obras privadas, que impiden el paso a los peatones, al autobús 31, a los escolares que cada mañana van a La Asunción y otros colegios, a los trabajadores que van a la estación de Renfe de Intxaurrondo y a los coches que así evitan el tráfico de calle Elosegui, obligándolos a dar vueltas absurdas... En lugar de velar por sus ciudadanos, el excelentísimo Ayuntamiento como siempre se muestra mucho más acogedor con las constructoras, sin exigirles el rigor que se merecen cuando ocupan una vía publica».

Aparcar en Anoeta

Koldo Aramendi dice: «Como aficionada de la Real Sociedad y residente en una localidad de la comarca, me uno a los miles de guipuzcoanos que se desplazan cada semana a Donostia para animar a nuestro equipo. Lo hacemos con pasión y compromiso, llenando Anoeta y dando vida a la ciudad en cada partido. Sin embargo, lo que debería ser una fiesta se convierte, para muchos, en una amarga experiencia al final del encuentro. La falta de zonas de aparcamiento adecuadas y la escasa flexibilidad en las horas previas de partido nos obliga en ocasiones a aparcar en lugares donde no se interrumpe el tráfico ni se causa molestia, como en aceras amplias o márgenes de carreteras sin tránsito. A pesar de ello, al regresar del estadio nos encontramos con multas en el parabrisas. Entendemos que hay normas, pero también debería haber sentido común y voluntad de facilitar las cosas a quienes, desde fuera de Donostia, contribuimos al ambiente del estadio y al movimiento económico de la ciudad los días de partido. ¿No sería razonable habilitar zonas específicas o aplicar una mayor tolerancia durante unas pocas horas? Pedimos soluciones, no privilegios. Porque apoyar a nuestro equipo no debería costarnos una sanción cada vez que lo hacemos. Aupa Reala!».

Agradecimiento

La familia de José María Uría nos remite estas líneas. «Queremos agradecer la profesionalidad, apoyo, empatía, cercanía y cariño que hemos recibido de todos los profesionales que nos hemos encontrado en la segunda planta en paliativos del hospital Matia de Donostia. Desde el celador, enfermeras, auxiliares, hasta la doctora, nos habéis hecho más fácil y llevadero sin duda el peor momento de nuestras vidas. Eskerrik asko bihotz bihotzez».