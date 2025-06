Sirimiri: Rito budista en el Muelle por Tsunehiko

DV Martes, 17 de junio 2025, 07:17 Comenta Compartir

Fiestas en Prebostes

Cristóbal U. denuncia: «A primeros del pasado mes de marzo me dirigí al sr. Alcalde por medio de Udalinfo para rogarle, con tiempo, que ... pusiera por encima de los lazos que le unen con los organizadores de las verbenas de junio en la plaza de los Prebostes, el derecho al descanso del vecindario pues en este lugar hay, lógicamente, personas mayores, bebés y enfermos. Se le sugerían lugares alternativos donde no se molestaría a nadie o, si esta posibilidad no era estimada, se acabaran a una hora razonable. Tal petición tuvo también su reflejo en esta misma sección. Pero, una vez más, el sr. Goia ha preferido ponerse al lado de sus amigos que del vecindario. A mi llamada ha acudido la Guardia Municipal a la una menos cuarto de la madrugada a medir los decibelios procedentes del festejo y, aunque estos sobrepasaban los autorizados no han tomado la sencilla medida de pedir a los organizadores que bajaran el volumen. Sr. Goia: en las elecciones nos esperamos».

Aceras en Altza Protesta Ane: «Veo la necesaria obra de urbanización que han inaugurado de Bera Bera y lo bonitas que han quedado las aceras. Me pregunto para cuándo la urbanización del paseo de Altza. Ensanche de aceras, colocación de baldosa hexagonal en toda su longitud, cambio de barandillas oxidadas por aluminio en las escaleras que comunican dicho paseo con la calle Elizasu... ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo una zona abandonada? ¿Nadie del Ayuntamiento se da una vuelta por aquí? ¡No, claro! Solo en elecciones, con suerte, aparece alguien y aún falta mucho». Microbús a Urgull Comenta J. P.: «El año pasado no hubo servicio de microbuses a Urgull, dijeron que carecían de vehículos. Ha pasado un año y muchos, así lo leemos en el periódico, han preguntado por el servicio. ¿Va a haber servicio o no han tenido tiempo en subsanar la carencia?». Caseras de la Bretxa Comenta A. Goikoetxea: «Felicito al Ayuntamiento por la decisión de reubicar a las caseras dentro del edificio del nuevo mercado de La Bretxa, ya que con esta medida la plaza va a quedar urbanísticamente muchísimo mejor, más grande y más despejada para el disfrute de todos los donostiarras en una zona que siempre está agobiada de gente. Sería todo un error la construcción de un armatoste de marquesina en la plaza, porque le restaría mucho espacio, además de que la ciudad tendría que gastar, sin necesidad alguna, más de 600.000 euros, lo cual es una barbaridad». Sagüés, estercolero

