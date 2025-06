Sirimiri: restos del pintxo pote en el Txofre

Suciedad en Riberas

Protesta Koro Aramburu: «La limpieza de la plaza Paloma Miranda de Riberas de Loiola brilla por su ausencia, está llena de papeles, bolsas de ... patatas, botellas de plástico, cajetillas de tabaco y demás basura. No sé si la empresa concesionaria del servicio de limpiezas limpia el lugar, o lo ha olvidado al hacer la ruta. De ser así, debería ser amonestada por el responsable del servicio de limpieza del Ayuntamiento, porque es una situación que se viene dando desde hace tiempo. A su vez, los parterres de la misma están en un estado lamentable, medio podridos y con unas plantas muy poco adecuadas. Ahora que por fin se va a iniciar la campaña contra las ratas, los bancos están rotos, sin respaldo y repletos de verdín que impiden sentarse. Las superficies metálicas están oxidadas, lo que supone un peligro para los niños que suelen jugar en la plaza. Donostia no es solo la plaza Gipuzkoa y Alderdi Eder, todos merecemos que el servicio de limpieza funcione y lo haga adecuadamente, y si no lo hace se retire la concesión a la citada empresa».

Pasadizo y estación

Comenta Mari Tere Zapata: «Ahora que se ha abierto el nuevo pasadizo de Egia, es necesario ampliar y modernizar la estación de autobuses. Es una estación más que lamentable, pequeña y agobiante, que para colmo cuando hace calor el aire es viciado y no se puede respirar. No tiene ni un sistema de renovación del aire, ni sala de espera y el hall para los pasajeros es diminuto. Parece una estación que tiene sesenta años porque, además, tiene unos acabados antiguos y cutres a más no poder. Es imprescindible eliminar las paredes laterales para unirla físicamente al nuevo hall de la estación del Tren de Alta Velocidad, que, a su vez, es el nuevo pasadizo. Las escaleras automáticas de bajada a los autobuses deberían de ubicarse fuera de la estación, con acceso por el nuevo pasadizo, para ganar así un sitio muy preciado para el hall de espera a los autobuses. Por último, sorprende mucho que el nuevo pasadizo tenga unos acabados en cemento y en negro. Tanto este nuevo pasadizo como la propia estación de autobuses deberían de tener unos acabados blancos, similares a las estaciones del Topo de Altza e Intxaurrondo. Se ganaría así una mayor sensación de amplitud y modernidad».

Seguridad

Denuncia Maite: «Me quedo perpleja cuando escucho las respuestas que se dan por ejemplo respecto a la seguridad en nuestra ciudad. Me choca, que la gente de nuestro Ayuntamiento no escuche a los profesionales de la seguridad. Donostia se está convirtiendo en el Bronx del norte. Tenemos a diario muchos robos, atracos con arma, violaciones, peleas multitudinarias, gente indeseable que pasea con arma blanca escondida. Han pasado cosas muy serias como para no atajar ya de raíz este asunto. Hace pocos años, esto no lo teníamos, y si había algún caso aislado era la comidilla porque nos extrañaba. Ahora en cambio, es como normal. Solucionen el problema, queremos vivir tranquilos y que nuestros hijos vivan en un entorno tranquilo. Le hemos pedido al señor alcalde, más policía en las calles, por la noche también, cámaras de vigilancia, etc. Esto hay que frenarlo. Las concentraciones en silencio para mostrar condena por un delito no me sirven de nada. Prefiero más seguridad, que es una de las cosas que pedimos los donostiarras. Por eso, señor alcalde, decir que ahora mismo Donostia es segura...».

Asfalto en el Infierno

Escribe Oscar: «Desde que apareció la primera grieta han tardado 2 años en dignarse asfaltar la curva del Infierno, sentido descendente, y los vecinos de Ibaeta y El Antiguo no damos crédito a la chapuza. Asfaltan unos metros sí, otros no, dejando incluso otra grieta. Algo raro tiene que pasar... ¿El responsable de éstas chapuzas duerme tranquilo?».