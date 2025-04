Sirimiri: Ramas y troncos varados en la escollera

Donostia y el Mundial

Comenta Alfonso Goikoetxea: «Estoy totalmente de acuerdo con el lector Carlos Idarreta acerca del escrito de las asociaciones de vecinos a ... la FIFA para que se retire a San Sebastián como sede del Mundial de Fútbol 2030. Me parece todo un despropósito que perjudica gravemente el trabajo de muchas personas que han luchado para que nuestra ciudad sea sede mundialista y todo un agravio a todos los donostiarras que trabajan en el sector servicios, que son miles. Es tremendo que las televisiones a nivel nacional se hayan hecho eco de la noticia en sus informativos diciendo además falsedades como que los vecinos de San Sebastián nos oponemos a que nuestra ciudad sea sede, algo totalmente falso porque se trata de cuatro personas que se han juntado para perjudicar gravemente a la ciudad y que se han otorgado una representación que para nada les corresponde bajo el rimbombante título de asociación de vecinos. Ruego al alcalde Goia que informe con la verdad de la situación a la FIFA y les diga que la inmensa mayoría de donostiarras no queremos dejar pasar esta oportunidad histórica para nuestra ciudad de ser sede mundialista».

Vivienda en Riberas

Escribe Ane I. G. sobre la promoción de apartamentos dotacionales que se va a construir en Riberas:«He pasado por la parcela donde supuestamente se pretende edificar dos torres de viviendas en Riberas y literalmente quedan encajadas en una pequeña zona verde que queda. Por favor, señores gobernantes, luego no nos vengan con cuentos de que la necesidad de zonas verdes para evitar el cambio climático, cuando parcelas que ven inmediatamente la ocupan, sin prever un mínimo de expansión para un barrio que ya se diseñó con una densidad de población muy alta».

Zorroaga

Ignacio Sanabria señala: «Una colina como la de Zorroaga se podría convertir en un parque más para la ciudad y el barrio de Amara, de coexistencia (perros y humanos, todos ellos educados), con farolas (imposible estar en invierno por la tarde-noche), bancos, mesas de picnic, fuentes, caminos adecentados... No se ha tocado en 100 años. ¿Será que especulan con hacer viviendas? Existió una idea sobre esto último. No me acuerdo qué partido fue. Claro, como un parque no da dinero».

San Bartolomé

Dice Nora Aldasoro: «Quiero dar las gracias a la Asociación de Vecinos Erdian Bizi y al Sr. Odón Elorza y demás colaboradores por defender nuestro patrimonio, nuestras zonas verdes y nuestra salud física y mental, no se pueden imaginar lo que hemos sufrido los vecinos de Amara Viejo, Amara Centro y Centro. Estos últimos años han sido un no vivir, las obras del metro no nos han dejado descansar ni de día ni de noche, a cualquiera de los políticos del actual Ayuntamiento les hubiese invitado a mi casa para que viesen cómo los vecinos de Autonomía, Errondo, Easo, etc, hemos sobrevivido estos años, a base de calmantes, llorar y somníferos. Por lo cual, Sr. Juan Karlos Izagirre no me cuente sus esfuerzos del año 2015, ya le conocemos por aquí lo suficiente, con actuaciones como la de imponernos el Aterpe hace 15 años y decir que cada cinco años se cambiaría de sede y lo que ha supuesto para el barrio. Qué bien se vive en Igeldo mandando los problemas a los demás. Pero no le envidio nada porque yo soy amaratarra y amo mi barrio y mi ciudad y defiendo su zona verde, su patrimonio y a sus vecinos».