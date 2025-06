Sirimiri: los Premios de Europa visitan 'Hondalea'

DV Viernes, 6 de junio 2025, 07:35 Comenta Compartir

Playa de Ondarreta

Expone F. J. S.: «Los usuarios de las instalaciones municipales sitas en la playa de Ondarreta nos sentimos olvidados, relegados y abandonados respecto a ... quienes hacen uso de las mismas pero al otro lado del túnel del Antiguo. Encontrar una taquilla que esté operativa resulta tarea más difícil que localizar una aguja en un pajar. Muchas de ellas hace meses y meses que llevan un parche pegado que significa que no funcionan, otras simplemente están olvidadas de la mano de Dios. Pregunto al concejal de Playas cuándo tiene previsto si no cambiarlas, tal y como creo recordar haber leído van a hacer en la playa vecina, por lo menos revisarlas una por una y arreglar sus cerraduras. ¿Qué decir de la webcam que tiempo ha que sigue desconectada o estropeada? Resulta un elemento imprescindible para la seguridad de quienes acudimos a dicha playa, máxime en temporada estival. Los más veteranos, antiguotarras, compañeros usuarios, recuerdan con gracejo y sorna, un muy 'antiguo' comentario: 'San Sebastián comienza al otro lado del túnel, nosotros no somos donostiarras sino antiguotarras'. A la vista del trato recibido, todo indica que sí, que somos ciudadanos de segunda categoría. Sr. concejal, tenga a bien visitar dichas instalaciones. Gracias anticipadas de los usuarios».

Árbol seco en Hériz Comenta Javier: «El pasado 8 de diciembre, el temporal de viento que sufrió la ciudad tuvo como consecuencia la caída de un árbol en el paseo Heriz, frente al colegio Larramendi. El árbol en cuestión llevaba marcado con dos puntos más de un año para ser talado por los servicios municipales por estar totalmente seco. En días siguientes al temporal, el árbol y su ramaje fueron troceados, liberando las aceras y dejando los restos repartidos en el pequeño jardín. A día de hoy, ha salido tal cantidad de vegetación entre las ramas que ya no se puede cortar la hierba y en los garajes cercanos tenemos problemas de roedores que salen de dicho zarzal. Además, hay que decir que el árbol contiguo al que cayó es un olmo de grandes proporciones que está totalmente seco y al cual se le están desprendiendo ramas y corteza. Esperamos que los servicios municipales actúen antes de que llegue otro temporal». Pasarela Denuncia J. M. M.: «Hay maderas levantadas en la pasarela de acceso del paseo Federico García Lorca al parque Cristina Enea, lo que hace que se produzcan tropezones y caídas, en especial de personas con movilidad reducida y de niños. Por favor, arréglenlo con urgencia. Del mismo modo, hagan que se cumpla la ordenanza de prohibición de circular por el parque con bicicletas y patines eléctricos porque ha habido varios accidentes e incidentes con los infractores que, encima de atropellarnos, se ponen chulos y agresivos. La situación se arreglaría con un Guardia Municipal en la puerta de salida a Tabakalera». Paseo de los Fueros Comenta Joseba: «Otra zona emblemática donostiarra que parece que va a desaparecer. Ya se está planificando la destrucción del romántico paseo de los Fueros, donde el Ayuntamiento proyecta instalar una estación de autobuses de Lurraldebus, destrozando el cosmopolita encanto del lugar, de sus árboles, parterres, gravilla y sus charquitos, del agradable bidegorri entre árboles, para sustituirlo por una estación de autobuses, cubierta con feos toldos y lonas pavimentando una de las pocas zonas de la ciudad donde todavía queda gravilla y tierra. Aprendan de nuestras ciudades hermanas, San Juan de Luz y Biarritz, a mantener nuestro patrimonio y nuestra identidad, y no toquen este paseo, que lo único que se merece es ser peatonalizado como fue el vecino paseo o calle de Santa Catalina».

