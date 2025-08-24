Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lander Aristi nos envía esta fotografía y añade: «Acaban de restituir la tierra de los parterres de la plaza Aita Donostia, del barrio de Amara, por segunda vez. No han pasado ni dos horas para que vuelvan a aparecer las rodadas por encima de ellos, demostrándose el pésimo diseño de la curva. De momento se han salvado la farola y el semáforo, veremos cuánto duran».
Sirimiri: «Pésimo» diseño de la curva en Amara

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:10

No fumar en la playa

Pide Pekotxe: «El Ayuntamiento de Donostia ¿tendrá el mismo valor que el de Zarautz, y prohibirá fumar en las ... playas para el próximo verano? Las familias con niños lo agradeceríamos y todos los no fumadores, también el medio ambiente, ya que la mayoría de las colillas acaban en la arena. Ahora estamos a tiempo».

