Sirimiri: «Pésimo» diseño de la curva en Amara

No fumar en la playa

Pide Pekotxe: «El Ayuntamiento de Donostia ¿tendrá el mismo valor que el de Zarautz, y prohibirá fumar en las ... playas para el próximo verano? Las familias con niños lo agradeceríamos y todos los no fumadores, también el medio ambiente, ya que la mayoría de las colillas acaban en la arena. Ahora estamos a tiempo».

Bancos de «diseño»

Concuerda E. Peñalba: «Acabo de ver los bancos de diseño de la calle Easo. Los diseñadores no han pensado que los bancos son para sentarse, yo le invitaría a hacerlo tras un día de lluvia. Seguro que están y estarán por bastante tiempo aún mojados, porque el agua se estanca entre el cemento y la madera y no tiene salida. Eso al margen de que hubiera sido más estético y más adecuado a las temperaturas que nos vienen. Sería mejor ocupar semejante espacio en poner dos árboles frondosos y un banco normal, para alivio de los viandantes. Las jardineras, si las ponen, durarán bonitas una semana y luego se olvidarán de ellas, y además no dan sombra. Una vez más, los responsables municipales, no saben lo que es el sentido común ni se ponen en el lugar de los ciudadanos para conocer sus necesidades».

Vandalismo

Expone J. J. Alonso: «Algún descerebrado nos ha vandalizado la Sociedad Fotográfica, atacando los armarios exteriores de contadores de gas y electricidad, arrancando las señales de peligro que allí se encontraban, así como realizando pintadas tanto en la Sociedad como en el Museo San Telmo y subida a Urgull. Por desgracia actos de este tipo son muy frecuentes en nuestra ciudad, donde existen personas que no respetan las propiedades ni privadas ni públicas ni los edificios históricos. Donostia se llena de una gran cantidad de pintadas. Muchos comerciantes se lamentan de que según inician un negocio, en pocos días aparece toda la fachada y persianas pintarrajeadas, dando una muy mala imagen de la ciudad. Sería conveniente que estos comportamientos sean controlados por quien corresponda, se identifique a los autores y se les sancione fuertemente, lo que permita la ley. No nos podemos limitar a corregir los daños y a los pocos días estar igual o peor».

Fiestas Cristina Enea

Añade Maritxu: «Ahora el Ayuntamiento se da por enterado de que se celebran cumpleaños y otros festejos en los parques de nuestra ciudad. En el parque de Araba estos se vienen celebrando desde hace más de cinco años, a los ojos de todos con colocación de mesas y sillas, con abundante comida, bebida y música. Esto mismo se repite en las campas del parque Cristina Enea, tanto en la de abajo junto a Tabakalera como en la de arriba, y la gente no se esconde de nadie. Muchos de nosotros, a los que no nos gusta esta utilización de los parques, creíamos que gozaban de autorización municipal. Verdaderamente en Cristina Enea se han celebrado festejos en la campa de abajo con una muchedumbre participando en ella y música a todo volumen, comiendo, bebiendo y dejando la campa en un estado lamentable».

Reparar pavimento

Dice Miguel Lobeto: «El Ayuntamiento de Donostia restringe el acceso de vehículos contaminantes en el centro para evitar emisiones de CO2. Pero me indigna observar que no reparan el asfalto que está completamente deteriorado en toda la ciudad con baches, agujeros, etc. Cuando es conocido por todos que un mal mantenimiento del pavimento es sinónimo de mas contaminación –CO2–, aparte de la peligrosidad en la conducción para los vehículos, que ya son conocidos los numerosos accidentes e incluso con víctimas mortales».