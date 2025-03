Sirimiri: paso de cebra arreglado en la calle Andoain

Cárcel del Infierno

Escriben Javier Cenzano y José Miguel Sánchez: «Avanza el derribo de los últimos edificios del Infierno. En uno o más de esos edificios, al ... menos en el primero, estuvo durante unos años la oficialmente conocida como prisión de Zapatari, anexo de la saturada cárcel de Ondarreta. A partir de 1936 y durante alrededor de una década de la dictadura, cientos de presos se hacinaron en ella en un pasaje oscuro y poco conocido de nuestra historia pero del que hay testimonios tanto personales como documentales. Su demolición amenaza con crear un nuevo agujero negro en nuestra memoria colectiva, arrojando a la escombrera de la historia ocultada u olvidada lo que allí sucedió, lo que tantas personas sufrieron. Es necesario y urgente evitar esta pérdida. En primer lugar, y antes de su desaparición, se debe documentar lo que esos espacios todavía puedan mostrar, al tiempo que deben recogerse los testimonios, personales, gráficos y documentales que todavía quedan de aquella terrible realidad. No faltan entidades con capacidad y experiencia más que demostrada para un trabajo así. Por otro lado, el Ayuntamiento debe garantizar que en el nuevo barrio exista un lugar dedicado a explicar lo que allí sucedió. Un lugar digno y con el tratamiento apropiado en recuerdo de quienes allí sufrieron y también como señal clara para el futuro, evitando la repetición de hechos como aquellos. Es bien sabido que 'quien desconoce su historia está condenado a repetirla', algo que sin duda sigue en vigor, más aún en los tiempos actuales».

Plaza Aita Donostia

Advierte Lander Aristi: «Me resulta extraño que asociaciones ciclistas como Kalapie y otras no se hayan dado cuenta de la caótica organización del tráfico ciclista ya ejecutada en la plaza Aita Donostia. Sin redundar más sobre el mal funcionamiento del tráfico de vehículos, ahora se añade un galimatías de cruces, preferencias de paso y desvíos para bicicletas difíciles de interpretar sin un cursillo previo. Vivo justo en frente de la plaza y dispongo de una perspectiva casi a vista de pájaro. La obra se ha ido modificando sobre la marcha, incluso a veces demoliendo bordillos recién puestos, para hacer un nuevo diseño tratando de arreglar el proyecto inicial que era aún peor. Además, se han colocado unos mini bordillos que delimitan los carriles bici, de unos 5 centímetros de altura, que a mi entender resultan muy peligrosos en caso de chocar o resbalar contra ellos con la rueda delantera, pudiendo provocar una caída y con el agravante de que este carril circula justo pegado al de los vehículos que vienen por la avenida de Madrid. Yo no circularía por ahí con tranquilidad y menos con niños. Esperemos que un día no tengamos que lamentar una desgracia».

Servicios Sociales

Protesta Puri: «Es una pesadilla llamar a los Servicios Sociales de Egia-Gros porque nunca cogen el teléfono. Ponen el contestador diciendo que enseguida te van a atender, pero no cogen nunca. ¿Es que tenemos que salir de nuestro trabajo para ir al centro de Servicios Sociales a que nos hagan caso? Toda una vergüenza».

Plaza Cataluña

Un vecino de Gros reclama: «A los que vivimos en la calle San Francisco no nos tienen en cuenta más que para montar mítines, concursos de tortilla... en la plaza Cataluña, pero no se acuerdan del alumbrado y la jardinería. ¿Por qué no instalan esos eventos en la plaza Zuberoa que está vacía, no molestan a nadie, ni es paso de personas?».

Churras y merinas

Juan envía las siguientes líneas sobre las irregularidades en el Zmare: «Me llama la atención los argumentos del Ayuntamiento alegando que en el caso del expediente sancionador de Costas respecto al Zmare tiene que pagar el que explota el local. ¿Por qué el Ayuntamiento opina eso en este caso pero en el caso de un inquilino que no pague el agua y las basuras la administración acosa y embarga al propietario, que no es quien consume? Señor alcalde, si tengo que pagar son churras, pero para cobrar son merinas. ¡Trampa!».