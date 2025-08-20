Sirimiri: Parada de taxis «estúpida» en San Martín

Más señalización

Comenta José María Reparaz: «Leo en esta sección que el paseo de Vizcaya sigue igual, con el tema del tráfico que antes ... de abrir el acceso de la variante a Gros. El problema, y sin hacer álgebra por parte de los cabezapensantes, es simplemente la escasa señalización que hay para tomar la entrada a Gros. Creo que solamente existen dos viniendo desde Irun».

Canciones fuegos

Denuncia Cristina L.: «Deplorable. Es el adjetivo que me parece más adecuado para el espectáculo que vimos conmemorando el 60 aniversario del concurso de Fuegos Artificiales. Un espectáculo piromusical, tal y como se anunció, pero obviaron el 'pequeño detalle' de avisarnos de que toda la música iba a ser en euskera. Se nos llena la boca hablando de nuestro 'marco incomparable' y de que somos una de las ciudades más turísticas, pero ¿qué respeto mostramos hacia nuestros turistas con canciones de Izaro y Janus Lester si ni siquiera han oído hablar de ellos? Eso sí, muy acertada la marcha de San Sebastián. Pero para próximas ocasiones, piensen como han hecho en años anteriores, en coordinar los fuegos con bandas sonoras de películas conocidas. Y de esta manera resultará mucho más agradable».

Autobuses

Escribe I. E.: «Qué vergonzoso es el servicio de autobuses urbanos de Donostia. No podemos contar con este servicio las personas que diariamente vamos a trabajar. Tanto que insisten, señores concejales, que utilicemos el transporte público, hagan que funcione como es debido. El miércoles en el Boulevard, las líneas 5 y 25 no pasaron en más de 20 minutos cuando se supone que la frecuencia es cada cinco o 10 como mucho. Fuimos a la plaza Gipuzkoa a coger la línea 18, pues bien, tampoco pasó el autobús de las 13 horas. La semana pasada el autobús 36 de las 15.00 horas no pasó por la parada de Donosti Zarra. En este momento llevo más de media hora en la parada del polideportivo de Pío Baroja y el autobús 16 no ha pasado. Por no hablar de los retrasos de la línea 24. Pero, ¿qué fundamento es este? Es vergonzoso».

Donostia insegura

Dice J. Gaviria: «Siguen publicándose noticias sobre la inseguridad creciente en la ciudad. Estos días ha habido dos noticias, en ambos casos describiendo episodios de robos con violencia. En el primer caso, en el pasadizo de Egia, cinco delincuentes dan una brutal paliza a una víctima para robarle. En el segundo caso, otro delincuente roba en la playa de Ondarreta las pertenencias de un bañista. El alcalde Sr. Eneko Goia afirmaba en una entrevista, hace unas semanas, que San Sebastián es una ciudad segura. La realidad le desmiente. Pero me pregunto, ¿alguien recuerda una ola de delincuencia común, de robos con violencia, de agresiones sexuales a mujeres, como la que se está dando en nuestra ciudad? ¿Qué ha cambiado en San Sebastián para que esto ocurra? Espero que los responsables de terminar con esto actúen de forma contundente, porque los ciudadanos pacíficos solo queremos vivir en paz, pasear sin que nos asalten para robarnos, y que nuestras hijas puedan volver el sábado por la noche solas a casa sin miedo. Como ha sido siempre».

Agradecimiento

Agradece Rosa: «Soy del Antiguo y quiero dar un agradecimiento a la Dra. Rosalía del Ambulatorio de Ondarreta, la cual, sin ser mi doctora habitual, me vio de urgencias. Tras realizarme una exploración, con mucha rapidez me derivó al servicio de Oftalmología del Hospital. Después de una serie de pruebas, tenía los resultados y pautas a seguir. Gracias por todo doctora y gracias también al servicio de Oftalmología, que me trataron maravillosamente».