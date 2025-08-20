Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabier Amuchastegui envía esta fotografía y este comentario: «Increíble, hay parada de taxis en la calle Manterola y nos ponen esta en la calle San Martín entre Urbieta y Easo. Con lo bien que vendría ese carril para descongestionar el Centro de la ciudad y salir rápido. Pues no, otra estupidez de nuestro Ayuntamiento. Para tenerlo vacío y sin taxis».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Parada de taxis «estúpida» en San Martín

Las nubes no abandonaron el cielo y sufrimos chubascos ocasionales a lo largo del día de ayer

DV

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:07

Más señalización

Comenta José María Reparaz: «Leo en esta sección que el paseo de Vizcaya sigue igual, con el tema del tráfico que antes ... de abrir el acceso de la variante a Gros. El problema, y sin hacer álgebra por parte de los cabezapensantes, es simplemente la escasa señalización que hay para tomar la entrada a Gros. Creo que solamente existen dos viniendo desde Irun».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  6. 6 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  7. 7 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  8. 8

    Lanbide recibe más de seis denuncias al día por supuestos cobros indebidos de la RGI
  9. 9 El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»
  10. 10

    Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Parada de taxis «estúpida» en San Martín

Sirimiri: Parada de taxis «estúpida» en San Martín