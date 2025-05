Sirimiri: el panel «sigue igual un año después»

Carretera de Igeldo

Expone Pedro Armendáriz: «Como llegan épocas de carreras ciclistas, el Ayuntamiento ha decidido acelerar el arreglo y quitar el semáforo que había en la ... bajada de Igeldo al centro, puesto desde hace un montón de meses y que parece que no les importaba nada. De chiste, como todo lo que hace. Así nos va en la ciudad. Y por favor arreglen la acera, que lleva por lo menos un par de años destrozada».

Añorga Txiki

Escribe Andoni Marichalar: «Mucho insistimos al Ayuntamiento con el tema de las obras de Añorga Txiki, pero como todo, parece caer en saco roto. La última fue el viernes. El autobús de la ikastola no podía dar el giro y salir del barrio, tema comentado y repetido ya que las obras cortan la única manera que el autobús tiene de dar la vuelta. Los coches que estaban aparcados no incumplían ninguna norma. ¿Cuándo actuará este Ayuntamiento teniendo en cuenta las recomendaciones de la ciudadanía? ¿Cuándo enviarán esos agentes de Movilidad que dijeron que estarían en el barrio? Al final, cantaremos esa famosa canción que repetía 'cuándo, cuándo, cuándo'. Espero que ningún camión tipo trailer entre por error (no sería la primera vez). Solo nos faltarían las palomitas para poder tener un par de horas de entretenimiento...».

Dejadez en Ulia

Critica Haritz Zabala: «Me parece muy lamentable la dejadez municipal con el monte Ulia, un verdadero tesoro de los donostiarras. Es inconcebible que desde la pandemia permanezca cerrado, abandonado y vandalizado el precioso edificio del antiguo tiro al plato, pudiendo albergar una preciosa cafetería en un lugar excepcional, como había antes de la pandemia. Para colmo, el restaurante del albergue tampoco ofrece comidas desde el pasado año, lo cual no se entiende, ya que tiene una de las mejores terrazas de la ciudad con unas vistas espectaculares. Tampoco se realizan labores de mantenimiento como el desbroce de la maleza del mirador sobre la playa de Zurriola, situado al poco de subir desde Sagüés, un mirador con vistas maravillosas sobre toda la ciudad y la costa y que actualmente está inutilizado por la maleza, impidiendo a los turistas y donostiarras contemplar el paisaje y sacarnos fotos. Todo un cúmulo de despropósitos».

Playa de vías

Solicita Nora Aldasoro: «La playa de vías de Easo que quedará libre tiene que ser una zona verde, con arbolado y equipamientos para el barrio (polideportivo, centro cívico o centro de día, por ejemplo). La construcción de viviendas, como ya se dijo en una reunión en el frontón de Amara Viejo a la que concurrieron los representantes de todos los partidos políticos que se presentaban a la Alcaldía, quedó restringida al final de la calle Autonomía hasta su unión con Morlans. Amara ha sufrido siempre el incumplimiento de la palabra dada por sus últimos alcaldes, que han ninguneado el barrio y a sus habitantes mintiendo como cuando se trasladó el Aterpe a la Sagrada Familia (según el alcalde Izagirre y el obispo Munilla por 5 años y llevamos 15), se han talado 1.000 árboles y destrozados dos montes, tenemos la mayor densidad de vivienda de Donostia de protección oficial en Morlans, 16 bloques en Riberas... No queremos ser un gueto y queremos conservar nuestra identidad. Hago un llamamiento a las asociaciones de vecinos de Amara y al resto de las asociaciones de Donostia para que este proyecto no se haga. Tenemos que movilizarnos como lo hemos hecho contra el proyecto de San Bartolomé. Llevamos 5 años sin calidad de vida por el proyecto de llevar el metro de Easo a San Bartolomé, con ataques de ansiedad y sin dormir».