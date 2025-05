Sirimiri: obras «intermitentes» en el corazón de Gros

Embudo en Errondo

Opina M. J. A.: «Estoy completamente de acuerdo con las críticas al nuevo acceso para vehículos desde el paseo Errondo a la nueva rotonda ... de Anoeta. Antes circulábamos en todo Errondo por dos carriles. Ahora, el último tramo se reduce a un solo carril. Es un embudo que genera atascos a todas horas y en las horas punta más aún, con 15 minutos de cola. Es necesario habilitar de nuevo el carril derecho y que la salida vuelva a tener dos carriles. Somos muchos los que tenemos obligatoriamente que coger el coche para ir a trabajar y esta modificación nos perjudica, para beneficiar... ¿a quién?».

Estación de autobuses

Comenta Francisco Aedo: «Coincido plenamente con las criticas a la estación de autobuses. Semejante agobio de estación es impresentable para San Sebastián. Recibe a una enorme cantidad de personas que tienen que soportar todos los inconvenientes de la falta de espacio, del aire viciado, etc. Es imprescindible que aprovechando las obras de la estación del TAV al otro lado de la pared, se amplíe la de autobuses para hacerla menos agobiante y más moderna. El Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, debería insistir a Diputación y Gobierno Vasco para que amplíen y modernicen la estación de autobuses. Es todo un contrasentido que se trate de potenciar el transporte colectivo y tengamos una estación tan lamentable».

Motos y fútbol

Expone una motera: «Durante el partido de la Real que tuvo lugar el martes a las 20 horas me pusieron una multa de 90 euros por aparcar encima de la acera, aunque dejé suficiente espacio para que las personas pudieran pasar. Soy consciente de que no está bien hacerlo pero, ¿dónde se supone que dejemos las motos ahora que nos han quitado todo el aparcamiento que había al lado del campo? Me pregunto si realmente no se puede permitir, de manera excepcional, aparcar donde se pueda cuando hay eventos de este tipo. Si el objetivo es llenar el campo y fomentar la asistencia a los partidos, creo que sería útil tener en cuenta las necesidades de los aficionados que vienen en moto. La situación con este Ayuntamiento se está volviendo insostenible para los moteros. Agradecería que se considerara una solución más práctica (no Illunbe) para todos».

Peatonalizaciones

Apunta Carlos Idarreta: «Me parece lamentable cómo se están gestionando los proyectos de peatonalizaciones y nuevos bidegorris de la ciudad, ya que se anuncian a bombo y platillo y luego se guardan en un cajón pasando los años y nunca se realizan. Por citar algunos ejemplos, tenemos la peatonalización total de la plaza Gipuzkoa trasladando los autobuses a Fueros, la transformación de Reina Regente con la consiguiente modificación del trazado del bidegorri desde el Boulevard hasta el puente del Kursaal, la construcción del bidegorri de Miracruz-Ategorrieta, ampliamente demandada durante décadas y que es fundamental para las comunicaciones ciclistas de la ciudad, la peatonalización de la zona de las fuentes de Ondarreta uniéndolas peatonalmente al paseo marítimo, la peatonalización del paseo Eduardo Chillida que está fatal con la gran cantidad de personas que pasean por el lugar en una estrecha acera junto al mar, el bidegorri de conexión entre Anoeta y los hospitales que daría un gran servicio a la zona hospitalaria y Miramon, la peatonalización mil veces anunciada de la calle Garibai... Y así, un largo etcétera. Desesperante y muy lamentable».