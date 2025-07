Sirimiri: Necesidad de poda urgente en el parque Montes Francos

DV Viernes, 11 de julio 2025, 07:25 Comenta Compartir

Turismo

Escribe Ernesto: «Leí con asombro el 'sirimiri' de Eugenio al describir las bondades que el turismo ha dado a Donostia y, con el ... debido respeto, estoy en profundo desacuerdo. El turismo, todo él, nunca ha aportado otra cosa que dinero, desigualmente repartido, estando muy beneficiados aquellos negocios dedicados a la hostelería. El resto de los ciudadanos soportamos el turismo, su masificación, su algarabía, su gynkana particular de hacer cola para todo, unos mejor que otros. 'Los pisos turísticos dan de comer a muchas familias', dice Eugenio. Yo añado que a costa de la paz de sus vecinos. El turismo es una forma de negocio, simplemente, no hay por qué disfrazarlo. Nadie que haya nacido en la Parte Vieja puede reconocer ahora el barrio que fue. Ha cambiado y no para mejor. Bezos se ha comprado Venecia por cinco días y los negocios han recaudado el 68% del total anual esperado. Tendría su lógica que en los 360 días restantes del año los venecianos solo tuvieran que aguantar y recaudar el 32% restante, lo cual les permitiría disfrutar de una tranquilidad desconocida».

Mala planificación José Ignacio nos comenta: «Me parece vergonzoso que un evento como la Donosti Cup que mueve más de 300 equipos de niños de diferentes edades de todo el mundo, coincida con el evento del campeonato de hamburguesas el 9 de julio (día de montaje) y hasta el 13 de julio. Trailers para el montaje, furgonetas para abastecer las food truck... y tráfico en general que pone en peligro una zona habilitada específicamente para los niños de la Donosti Cup. Cerca de todo el montaje del campeonato de las hamburguesas, comen, cenan y juegan los niños que participan en la Donosti Cup. Por favor, a quien corresponda, que tome medidas para no tener que lamentarnos. Es una pena que un evento tan bien organizado como la Donosti Cup tenga que sufrir la mala planificación de este año al aceptar en las mismas fechas y zona el evento de las hamburguesas». Playa de vías en Easo Comenta I. Rodríguez: «Han anunciado la construcción de más de 400 viviendas protegidas en el espacio que se libere en Easo por el soterramiento de las vías. Querría hacer dos sugerencias. Por un lado, que no se olviden de los que ganan más de 45.000 euros pero no son millonarios para comprarse un piso de 700.000 euros o más en el mercado libre. No es lógico poder optar a un piso de 250.000 si cobras 45.000 y tener que buscarte la vida en el mercado libre con pisos nuevos en las afueras a una media 700.000 si cobras 45.001. Piensen, por favor, un sistema gradual. Y la segunda sugerencia es que aprovecharan el proyecto para crear una residencia de ancianos con centro de día para atender a la población del Centro y Amara que no puedan vivir independientemente cuando este proyecto esté acabado, dentro de unos 10 años aproximadamente. La ciudad tiene una población cada vez más envejecida y en 2035 la situación será peor. Los residentes del Centro y de Amara no tienen ninguna residencia cercana y sería un detalle humano no obligarles a irse lejos del barrio en el que han vivido. Están a tiempo, piensen bien el proyecto». Camiones y taxis Protesta R. T.: «Es muy habitual ver por la mañana que los transportistas utilizan la parada de taxis de Padre Larroca como si fuera una zona de carga y descarga, inutilizando la parada. Los taxistas han tomado la determinación de no acudir a Padre Larroca, ya que muchas veces no pueden parar, lo que es injusto para los ciudadanos. Movilidad conoce este problema y lo tolera mirando a otro lado».

