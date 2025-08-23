Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia J. A. Zalabardo: «Las piedras aparecidas junto al muro de costa proceden en su mayor parte del arranque del mismo. Los Servicios Municipales hicieron un refuerzo exterior de hormigón, pero no desde la roca sino desde el arena. Si no se pone remedio pronto, la reparación será mucho mayor».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Muro de Ondarreta

El sol se abrió paso ayer tras varios días de lluvia y subieron las temperaturas para un fin de semana veraniego

DV

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:22

Bancos o mesas

Opina Ana: «Lo de los nuevos bancos de la calle Easo, es decir las nuevas mesas extras sin impuesto de los ... bares de la zona, lo venimos sufriendo en la Plaza José Maria Sert desde hace años. Yo he visto al camarero de uno de los bares llevar la ración de croquetas a una cuadrilla con niños al toldo que hay en la plaza. Que yo sepa, y por experiencia propia, está prohibido por norma o ley consumir en espacio público castigado ya hace unos años con multa de 200 euros. Pero ahora parece que no, y si no tienes mesa en los bares te sientas en los bancos y listo».

Espacios grises

