Sirimiri: Muro de Ondarreta

Bancos o mesas

Opina Ana: «Lo de los nuevos bancos de la calle Easo, es decir las nuevas mesas extras sin impuesto de los ... bares de la zona, lo venimos sufriendo en la Plaza José Maria Sert desde hace años. Yo he visto al camarero de uno de los bares llevar la ración de croquetas a una cuadrilla con niños al toldo que hay en la plaza. Que yo sepa, y por experiencia propia, está prohibido por norma o ley consumir en espacio público castigado ya hace unos años con multa de 200 euros. Pero ahora parece que no, y si no tienes mesa en los bares te sientas en los bancos y listo».

Socorrista o policía

Relata Imanol Gómez: «Los hechos acontecieron el 18 de agosto a las 12 de la mañana. Vivo en la Avenida de Navarra y tengo 74 años. Bajo a la playa de Gros con mi silla de playa. Allí quedo habitualmente con mis dos amigas de la calle San Francisco y Pepi la de Manteo. Ese día tenía ganas de darme un baño, le viene muy bien a mis piernas. El mar estaba como un plato de sopa, pero me indicó un socorrista que tenía que andar unos 500 metros por la arena, hasta un corral entre dos banderas amarillas frente al inicio de los cubos de Moneo. No sabía si preguntarle que línea de bus tenía que coger. Es inaudito que haya una restricción como esa. Más si cabe con el mar en total calma. Los socorristas están ahí. Notas su respiración en la nuca, se han convertido en los polis de la playa. 'Es por tu seguridad'. Tenemos menos cintura que Putin y una ciudad que ya no es para todos. Añoro la playa antigua. Mucho más peligrosa, pero nos dejaban vivir un poco más».

Seguridad todo el año

Expresa Maritxu: «No podemos quedarnos de brazos cruzados, el Gobierno Municipal tiene suficientes agentes para mantener la seguridad en esta pequeña ciudad. Estamos cansados de los minutos de silencio, necesitamos que se gobierne, que el Ayuntamiento sea algo más que un conjunto de alcalde y concejales asistiendo a los eventos festivos y a su labor representativa. Agentes Municipales y Ertzaintza patrullando a pie y no en vehículos y no solo en la Aste Nagusia sino todo el año».

Fuente estropeada

Pide F. J. S.: «El bidegorri enfrente del Infierno está muy transitado. Y la fuente ejerce de oasis donde refrescarse. Sin embrago, hace una semana que está estropeada y cuando llegas a su altura con la esperanza de beber, nos llevamos un gran chasco. Confiemos que lo antes posible vuelva a darnos el preciado líquido elemento del que tanto dependemos».

Calle Prim

Dice Puri: «La acera que está entre el 10 y 12 de la Calle Prim es bastante ancha, y tienen la costumbre de meter los coches hasta el medio de la acera. Ello obstaculiza el paso de los peatones y la entrada a portales».

Fuegos artificiales

Agradece Miguel Sanz: «Quisiera agradecer a Donostia Festak y al Ayuntamiento de Donostia por ofrecernos unos Fuegos artificiales tan espectaculares. La tríada Peñarroja, Caballer y Pirotecnia Valenciana, han sido un regalo de luz, color y sonido. Muy bien echados, al estilo tradicional con toques innovadores. Un lujo para todos los espectadores. Mila esker!».