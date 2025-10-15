Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escribe Oihana L: «Hace meses retiraron la marquesina de Dbus situada frente a la estación del tren, concretamente la de los autobuses de las líneas 17, 24, 37 y 45. Podrían volver a colocarla, por favor, antes de que empiece el mal tiempo. Somos muchos los usuarios que nos juntamos en esa parada y necesitamos resguardarnos».
El buzón del lector donostiarra

Sirimiri: Sin marquesina de Dbus desde hace meses

La jornada empeoró ligeramente respecto al lunes, hubo más nubosidad y bajó algo la temperatura

DV

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:20

Absurdo bidegorri

Escribe Charo: «Como vecina de la calle San Marcial, calle principalmente peatonal, no entiendo las razones por las que este Ayuntamiento mantiene ... un mini bidegorri entre Etxaide y paseo de los Fueros que no lleva a ningún otro. El paso sin control de algunos ciclistas, repartidores en monopatines eléctricos de este bidegorri a la siguiente manzana, entre Etxaide y Bergara, que suele estar muy concurrida de gente al ser una zona de tiendas y bares, resulta realmente peligroso. Animo al Ayuntamiento a quitar este pequeño tramo, algo que haría que los residentes tengamos alguna plaza más de aparcamiento y evitaría sustos innecesarios entre los muchos peatones de esta calle».

