Sirimiri: Sin marquesina de Dbus desde hace meses

Absurdo bidegorri

Escribe Charo: «Como vecina de la calle San Marcial, calle principalmente peatonal, no entiendo las razones por las que este Ayuntamiento mantiene ... un mini bidegorri entre Etxaide y paseo de los Fueros que no lleva a ningún otro. El paso sin control de algunos ciclistas, repartidores en monopatines eléctricos de este bidegorri a la siguiente manzana, entre Etxaide y Bergara, que suele estar muy concurrida de gente al ser una zona de tiendas y bares, resulta realmente peligroso. Animo al Ayuntamiento a quitar este pequeño tramo, algo que haría que los residentes tengamos alguna plaza más de aparcamiento y evitaría sustos innecesarios entre los muchos peatones de esta calle».

Parking Buen Pastor

Critica Mikel: «Es una vergüenza que el aparcamiento del Buen Pastor no cuente con un ascensor que llegue hasta la superficie. La accesibilidad total no existe en este céntrico aparcamiento de nuestra ciudad y limita enormemente el acceso a personas con movilidad reducida, personas mayores, usuarios con maletas o grandes bultos, coches infantiles, etc, etc. Es incomprensible que a estas alturas nada se haya hecho para mejorar la accesibilidad y poner un ascensor. Es inadmisible que este Ayuntamiento no haga nada por mejorar esta situación. ¿Acaso tenemos que constituirnos como asociación, como han hecho los usuarios del parking de La Concha, para que el Ayuntamiento haga algo al respecto? ¿A qué esperan para ponerles las pilas a la concesionaria?».

Impuestos

Se preguna Lucía: «¿En qué se gasta el dinero nuestro Ayuntamiento? Cada año pagamos más impuestos en San Sebastián pero no vemos la ciudad mejor. Muchas calles están llenas de baches, los jardines y parques, que antes eran un orgullo, ahora lucen abandonados y sucios, salvo los cercanos al consistorio. Los contenedores de basura, en zonas donde hay mucho comercio, rebosan y a menudo no se vacían con la frecuencia necesaria. Los bancos públicos están destartalados, no se cuidan. Muchos barrios han sido olvidados, nada se hace en ellos. La iluminación es deficiente en muchos puntos de la ciudad y genera sensación de inseguridad y así muchas cosas más... Pagamos y pagamos y cada año más, pero ¿donde está nuestro dinero? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo van a invertir nuestro dinero en nuestro bienestar?».

Danas

Reflexiona José Miguel: «En Valencia, Cataluña. Aragón y otras tantas zonas de España nuevamente tenemos una Dana, cuando no hace ni un año de la que causó 227 muertos. Nuevamente los expertos en cambio climático alertan de que esto cada vez va a ser más frecuente en cualquier parte del Estado y que las autoridades y los expertos tienen que coordinarse para paliar los daños, entre ellos hacer un estudio serio de dónde se puede construir y dónde no y de la importancia de no construir muchas casas en el mismo terreno, pues son necesarias zona verde y arbolado para que el agua pueda ser absorbida y que no encharque los garajes y bajos. En Donostia debería ya de hacerse este estudio porque en estos últimos años se ha construido mucho y no bien puesto que se han hecho un número desmedido de casas en barrios como Amara y no se ha cuidado lo que dicen los expertos de dejar amplias zonas verdes entre tanta cantidad de cemento. Estamos a tiempo desde ahora de evitar una catástrofe y concienciar a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente y de nuestro entorno».