Sirimiri: Homenaje por 25 años en el Ayuntamiento

Conciertos y ayudas

Opina Iñaki: «Leo que entre Ayuntamiento y Diputación van a aportar 1,2 millones para dos conciertos, justificando la aportación en 'el ... impacto económico, social y turístico', donde se espera que el 75% de los asistentes vengan de fuera de Gipuzkoa. Y yo me pregunto, ¿no deberían sufragar estos gastos los sectores que se beneficiarán de estos eventos? Hoteles, pisos turísticos, bares, restaurantes... ¿Alguien cree que hay que promocionar más todavía la llegada de turistas a San Sebastián?».

Biblioteca EHU

Protesta María: «Es inadmisible que la biblioteca Carlos Santamaria esté llena de personas ajenas a la EHU (ahora que empiezan los exámenes) y es horroroso que la temperatura de las salas sea superior a los 25 grados».

Plaza del Sauce

Denuncia Adriana: «Ruego al Ayuntamiento que revise por favor las baldosas de los soportales de la plaza del Sauce. Hay numerosas baldosas sueltas que acumulan charcos y hay otras rotas a la altura del bar Agustín, con el consiguiente peligro para quien pueda tropezarse. Pusieron un cono de alerta hace más de un mes, pero aún no lo han arreglado».

Hostelería y fútbol

Critica Josetxo Ikazategi: «Donostiarras, quítense la venda de los ojos que no les deja ver con claridad. En esta ciudad tenemos una hostelería que transgrede a diario las normas y las leyes que deben de cumplir. Y por eso suceden actos como los del martes en la Parte Vieja, esa que tanto queremos los que vivimos en ella y en la que unos cuantos nos quieren arruinar la vida y la convivencia. El follón no fue por el mangante (todos los días tenemos de esos). Tampoco fue porque había muchos ingleses borrachos. No. Fue porque unos cuantos hosteleros (muchos) ampliaron sus locales a la calle, sirvieron y atendieron a cientos de aficionados al fútbol, que sedientos venían de muy lejos. Hosteleros que no respetan a nadie y mucho menos a sus vecinos. Que no dudan en sacar a la calle a sus problemáticos clientes y que no nos dejan vivir en nuestras casas, haciéndose pasar por víctimas. La autoridad brilla por su ausencia y el control de este sector supera por mucho al orden cívico».

Menor tutelada

Escribe Maritxu: «Es triste pensar que tras la presunta agresión sexual a una menor tutelada en Ulia, a la Diputación solo se le ocurre condenar los hechos. ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Qué hace una menor de madrugada un martes fuera de su piso de protección? Estoy cansada de ver los minutos de silencio en las puertas de las instituciones. Como siempre, no se trata de crear un centro (o un recurso, como lo llaman ahora ustedes), se trata de gestionarlo, de seguirlo, de pedir responsabilidades a sus trabajadores. Esto cada vez que pasa nos hace ver que los políticos se dedican solo a las infraestructuras y nada al seguimiento de los servicios públicos. Una vez más, o asumen su responsabilidad o pongan cámaras en las principales calles de la ciudad, y especialmente en los puntos negros».

Pabellones de Altza

Expone Lourdes: «Entre Herrera, Jolastokieta, Txirrita y Harrobieta se encuentran las antiguas instalaciones que pertenecían a Zardoya Otis y otras empresas que desde hace más de un año están ocupadas por muchísimas personas. El lugar queda en el centro del barrio de Altza y los vecinos soportamos cantidad de basura, ratas, mosquitos, bichos... Además de peleas, gritos y gestos amenazantes. Es un lugar insalubre y peligroso. ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde se lavan? ¿Por qué tiran toda la basura por el suelo? A quien corresponda, solucionen esto cuanto antes. Derriben los edificios. ¡Ya está bien! Los vecinos de esta zona también pagamos nuestros impuestos».