La empresa especializada en conservación de patrimonio Petra S. Coop realizó ayer trabajos preventivos y de mantenimiento en la fachada del teatro Victoria Eugenia. «Es un trabajo que hacemos cada año. Su fachada, como la del museo San Telmo, es de arenisca y al estar expuesta al salitre conviene cuidar», indican desde Donostia Kultura.
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Cuidados para la fachada del Victoria Eugenia

Llovió por la mañana pero el resto del día fue agradable, con nubes pero también con tramos en los que lució el sol

DV

Martes, 21 de octubre 2025, 06:28

Playa de vías

Expone Martín Aranburu: «He estado viendo los proyectos ganadores del concurso realizado para la zona que quedará libre en Easo y también ... la información disponible para la encuesta. Me parece una tomadura de pelo. Se parte de la hipótesis de que se tienen que hacer 400 o 500 viviendas sí o sí , y lo único que se nos pregunta es cómo se disponen. Si las instituciones quisieran de verdad consultarnos, se debería dar un paso atrás y partir de qué se quiere hacer con ese espacio libre. Por otra parte, la información disponible es muy mala. Soy ingeniero y algo entiendo, pero me parece mucha palabrería. Los edificios a proyectar sí se ven claramente, pero se debería haber presentado mucha más información. Las preguntas son nimias. Nos quieren hacer creer que nos consultan y así luego decir qué se ha realizado con las aportaciones de los ciudadanos. Ahora es el momento de que actúen las asociaciones de vecinos y que de verdad se nos haga partícipes del futuro proyecto, antes de que sea irreversible».

