Sirimiri: Cuidados para la fachada del Victoria Eugenia

Playa de vías

Expone Martín Aranburu: «He estado viendo los proyectos ganadores del concurso realizado para la zona que quedará libre en Easo y también ... la información disponible para la encuesta. Me parece una tomadura de pelo. Se parte de la hipótesis de que se tienen que hacer 400 o 500 viviendas sí o sí , y lo único que se nos pregunta es cómo se disponen. Si las instituciones quisieran de verdad consultarnos, se debería dar un paso atrás y partir de qué se quiere hacer con ese espacio libre. Por otra parte, la información disponible es muy mala. Soy ingeniero y algo entiendo, pero me parece mucha palabrería. Los edificios a proyectar sí se ven claramente, pero se debería haber presentado mucha más información. Las preguntas son nimias. Nos quieren hacer creer que nos consultan y así luego decir qué se ha realizado con las aportaciones de los ciudadanos. Ahora es el momento de que actúen las asociaciones de vecinos y que de verdad se nos haga partícipes del futuro proyecto, antes de que sea irreversible».

Perros en la playa

Opina María: «Estoy absolutamente en contra de bajar los perros en verano a la playa. Es totalmente antihigiénico y puede provocar problemas de salud, como cuando ha habido vertidos en otras playas por aguas fecales, además de las muchas molestias y peligros para los usuarios, como se ha comprobado en numerosas ocasiones. En muchas playas del mundo está totalmente prohibido el uso de las playas para perros todo el año y aquí se pretende cederles tiempo de nuestro disfrute. ¡Es el colmo! ¿Y a qué hora se considera noche? Porque a las 21 horas todavía hay gente en la playa. ¿Cuándo y quién va a recoger sus cacas? Porque si los dueños se llaman andanas en la calle, sabemos y vemos lo que pasa en la playa todos los días, para quien quiera verlo. No a los perros en la playa».

Proyectos a ejecutar

Comenta Nora Aldasoro: «Creo que los proyectos a ejecutar por parte del próximo alcalde están claros para los donostiarras y sobre todo para aquellos que pateamos las calles de Donostia. Es evidente que la ciudad lleva años pidiendo a gritos un mantenimiento, es evidente que necesita reparaciones urgentes, como estos mismos donostiarras han expresado en diferentes medios de comunicación. Limpieza de las calles, alumbrado y seguridad; pintura a los bancos y farolas; poda periódica de las grandes arboledas; limpieza de la roña en farolas, barandillas, pasarelas; cuidado de jardines y parterres en parque de Araba, Menchu Gal, Amara Berri, Riberas...; creación de espacios para la ciudadanía en la llamada playa de vías de Easo, guardias municipales para la vigilancia de Cristina Enea que aseguren el cumplimiento de las ordenanzas municipales y sancionen a los que circulen con bicicletas, monopatines y perros sueltos... Como ve el futuro alcalde, hay muchos proyectos y todos con un mínimo coste económico y que harán más fácil y agradable la vida de los donostiarras».

Inspector de sanidad

Denuncia Aitor: «El otro día coincidí en un bar donde vino un chico a realizar la inspección de sanidad y su indumentaria era de asombro: en pantalones cortos. ¿Dónde queda la higiene que ellos obligan? ¿Y si se hace un corte por ir con las piernas al aire? De vergüenza. Deberían llevar uniforme».

Estuche de lentillas

Escribe Pablo G.: «Encontré un estuche con lentillas olvidado en la playa de La Concha el pasado jueves, a la altura de la doble rampa y los Relojes. Lo dejé en las cabinas a cargo del responsable, para que pueda recuperarlo quien lo haya perdido».