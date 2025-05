Sirimiri: concentración contra las agresiones en Dbus

Código ético

Opina Ángel: «Yo creo que es buena idea lo del código ético para los cargos directivos del Ayuntamiento. Sin embargo, yo creo que su ... eficacia se vería complementada con un mayor nivel de transparencia para la ciudadanía... Después de saber que desde nuestro parlamento en Gasteiz pagamos como asesora a una persona de EH Bildu que trabaja para el partido en Navarra, creo que los donostiarras tenemos derecho a saber quiénes son los y las asesoras que pagamos con nuestros impuestos, cuánto cobran, su currículum y a qué se dedican en el Ayuntamiento. En algunos consistorios, como el de Getxo, ya se hace».

Villa Gentza

Comenta Nora Aldasoro: «Villa Gentza de Martutene es una preciosa casa del Obispado en excelente estado de conservación. Si en ella se van hacer viviendas, debe adecuarse el edificio y en ningún caso derribarlo. ¿Cuándo van a aprender nuestros políticos de todos los gobernantes europeos a reutilizar y nunca destruir algo en buen uso y que es parte de la historia para construir algo anodino? La política de nuestros gobernantes es pobre, antigua y sobre todo alejada de la lucha frente al cambio climático y la necesidad de reutilizar y ser austeros y no derrochar. Deberían dar ejemplo y aprender lo que Europa lleva tiempo haciendo, que es conservar su patrimonio y dar un ejemplo a la ciudadanía. Tenemos que dejar de arrasar con todo, tenemos que dejar esa manera de derrochar arrasando con todo».

Paso dañado

Escribe M. J. M.: «En la calle Gaztañeta de Benta Berri, entre el DIA y la frutería Adarra existe un paso de cebra terriblemente dañado, con baches y el pavimento completamente irregular. Por este lugar, tanto por el acceso a estos establecimientos alimenticios como a la afluencia de ciudadanos que utilizan este paso peatonal (estudiantes, vecinos de barrios limítrofes...) existe mucho transito para ser un lugar intransitable. Nosotros, los que utilizamos andador, sentimos que nuestros derechos no se cumplen y queremos que tanto si sigue la campaña de asfaltado de calzadas con cargo a los presupuestos del 2023 como si esta ha finalizado, nuestra petición sea tomada en cuenta para garantizar lo que en el presente no se cumple».

Viviendas en Easo

Señala Carlos Idarreta: «Mantener el cerro de San Bartolomé fue un error de proporciones catastróficas, ya que de por vida vamos a tener un horrible muro en la calle Easo, totalmente antiestético, y no se oye ningún plan para reverdecerlo. La imagen que presenta es desoladora, fea a más no poder. Para colmo, toda la parte sur del cerro se llenó de viviendas con una densidad de población extremadamente alta, sin espacios verdes ni polideportivo. Para colmo, ahora pretenden hacer cientos de viviendas en la playa de vías de Easo, llenando todavía más de densidad y cemento la zona. El caso es que la plataforma que ha surgido en contra del centro comercial y del parking apoya que se llene de viviendas la playa de vías de Easo, lo cual es incomprensible. Así como se ha paralizado el centro comercial, ruego que se paralice el proyecto de llenar de viviendas Easo, la zona está ya saturada a más no poder, y no tenemos ni polideportivo ni las suficientes zonas verdes para tanta población».

Agradecimiento

La familia de Javier Ganzarain quiere «agradecer al personal que le atendió durante su ingreso en la 4ª planta de paliativos del edificio Amara del Hospital Donostia y al doctor Iván de la 5ª planta del Aranzazu, la dedicación, humanidad, profesionalidad y cariño mostrados tanto a Javier como a la familia».