Sirimiri: La comisión que dirigirá Igeldo, constituida

Agentes de Movilidad

Opina L. Zabala: «Sr. alcalde, estoy de acuerdo en que no hay que agredir a nadie, pero también le voy a decir ... que hay un hartazgo entre los ciudadanos por el caos en que se ha convertido esta ciudad, y también en la prepotencia de bastantes agentes de Movilidad. Hay por suerte otros agentes que son bastantes amables. Yo creo que estos señores deberían tener muchas veces un poco de mano izquierda. A todos nos iría mucho mejor y no pasarían estas cosas. Por lo que veo, usted no se entera del día a día de la ciudadanía en lo que respecta a circular en este laberinto que han hecho. Rectificar es de sabios».

Arreglos sin revisar

Dice I. I. A.: «Hoy no se comprueba si las reparaciones se han realizado bien. Antes había un señor con una barra que iba comprobando si había losas sueltas. Hoy no se comprueba nada. En la Bretxa, donde iban a ir las caseras, se ha reparado el suelo. Pues bien, hay un gran charco. En San Marcial 31 se han hecho obras en la acera y es una chapuza porque te tropiezas con las losetas, que están elevadas y además con un bulto hacia arriba».

ZBE discriminatoria

Escribe Keni Soler: «Gracias a una directriz europea han conseguido poder discriminar legalmente a los 30.000 vehículos que entran diariamente en Donostia. Y el criterio es la antigüedad de los coches, asociada a su capacidad para contaminar. Pero para contaminar hacen falta dos cosas: capacidad (ppm de CO2 por km) y otra… hacer kilómetros. Parece de perogrullo, pero un coche con una capacidad contaminante que haga 10 kilómetros contamina menos que uno con la mitad de capacidad pero que haga 30 kilómetros. El más contaminante entra legalmente en la ZBE y el otro se queda fuera. Este sistema de selección es tan arbitrario como permitir entrar a los conductores que tengan pelo rizado, vistan jersey rojo o calcen zapatos de tacón. Por razones laborales me tocó estar un mes analizando el índice de contaminación del centro de Donostia en diversas franjas horarias y nunca hubo posibilidad de acercarse a niveles preocupantes. No hay un problema de contaminación en Donostia. Cuando la normativa no está fundamentada en una ética social, pierde todo su valor. Nuestros gestores municipales (otra perogrullada) trabajan para nosotros, aunque parezca mentira».

Presupuestos participativos

Señala M. Aranburu: «Se nos ha buzoneado a los donostiarras un programa sobre los presupuestos participativos y la verdad es que no veo a dónde quiere llegar el Ayuntamiento con esto, las asociaciones de vecinos y los propios donostiarras a través de esta misma sección han expresado reiteradamente lo que esperan del Ayuntamiento, y siempre es lo mismo, limpieza, seguridad en sus calles, jardines que sean jardines y no matorrales o matojos, y más que todo hemos expresado reiteradamente lo que no queremos, en concreto que Amara Zaharra y Centro se oponen al proyecto de San Bartolomé y al de la mal llamada playa de vías. El Ayuntamiento lo sabe porque se ha manifestado reiteradamente por los amaratarras que estamos hartos de obras, de cemento, que queremos que no se toque el cerro que forma parte de nuestro patrimonio y del de toda la ciudad. Así que Sr. alcalde, sabe mejor que nadie lo que queremos y lo que no queremos».