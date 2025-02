Sirimiri: «Chapuza» frente a los cines que provoca una caída

Aita Donostia

Escribe Raúl Fernández: «Estimada concejala de Movilidad, un aplauso ya que finalmente ha dado la cara ante la interpelación de otro edil sobre ... Aita Donostia. No obstante, los que conocemos Amara (llevo mas de 60 años en el barrio) no somos tan ingenuos como para creer que el desastre circulatorio de esta zona se arregla con dos semáforos. Imagino que lo de la voluntad de los amaratarras en 2018, de más espacio libre de coches y la 'oportunidad' del momento, se referirá a los bloqueos totales en las carreras pedestres o partidos de fútbol, ya que el resto de días puede pasearse para verlo en directo. Si usted es capaz de arreglar el problema merecerá mi respeto y un 10. En caso contrario, dimita. Consiga que el acceso por una urgencia a la zona sanitaria no se tenga que hacer por helicóptero».

Humanizar Larratxo

Escribe Ana: «Leo con agrado el interés del Ayuntamiento por humanizar la ciudad y hacerla agradable y accesible para todos. Les doy una idea: Ensanchen la estrechísima y empinada acera de la calle Elizasu en el tramo que sube desde el paseo de Larratxo hasta el número 13. El viernes tuve que darme la vuelta con mi suegra en silla de ruedas porque no cabía la silla ya que los coches en batería meten el morro. Es triste porque lindando con la acera hay una gran extensión de hierba descuidada que es un barrizal impracticable. De paso, dense una vuelta por la zona, que trabajo para 'humanizar' tienen mucho allí».

San Bartolomé

Contesta Txus al lector José María tras su sirimiri sobre el futuro de San Bartolomé y las acciones del exalcalde Odón Elorza: «Me he quedado impactada por los 'profundos' argumentos esgrimidos en su carta. Ni la edad, ni la trayectoria, ni mucho menos su gusto por el ciclismo impiden a un ciudadano recurrir un proyecto que le parece nocivo para la ciudad. No estamos en una dictadura».

Euskera

Expone Javi A.: «En los últimos meses he leído varias noticias sobre que se tumba judicialmente la exigencia de euskera para diferentes puestos públicos: funcionarios, médicos, policías locales, etc. De primeras me pareció muy grave, pero luego he ido leyendo más a fondo los contenidos. No es que no haga falta euskera para trabajar en la función pública, sino que hay unos criterios y unos porcentajes que se estaban superando escandalosamente, pidiendo perfil en el 100% de los puestos donde la normativa vasca requiere el 50%, como en Donostia. Porque no es lo mismo Azpeitia que Barakaldo en el conocimiento y uso del euskera. Y la verdad, si ya estamos teniendo problemas para atraer a profesionales cualificados, sobre todo en sanidad, ¿por qué dejar fuera o como interinos a quienes pueden realizar esa labor atendiendo a quienes preferimos que nos atiendan en castellano en el médico, en el Ayuntamiento o en otros lugares? Al final es en nuestra lengua materna donde nos sentimos más cómodos. Da igual si es en castellano para el médico o en euskera para el DNI. Porque lo importante es comunicarse en la que elijamos y deberíamos de dejar atrás el mantra de que los perfiles lingüísticos son el euskera o nos pasará con nuestra lengua como le pasó al latín frente al romance: se quedará para la burocracia y se perderá».

Gran trabajador

Nos envía las siguientes líneas Ana: «Desde Amara, calle La Salud, queremos agradecer al servicio de limpieza de calles FCC, que nos han vuelto a traer a un chico que hace tiempo nos quitaron. Viene caminando con un carrito, está de apoyo, es increíble la dedicación y simpatía que tiene. Está atento a cualquier detalle. En la zona de basuras siempre hay acumulados muebles, trastos, y él los ordena y deja todo bien recogido facilitando el trabajo a sus compañeros (que imagino agradecerán) y a todos los que por aquí tenemos que pasar. Saluda con alegría y su buen hacer no pasa desapercibido por ninguno. ¡Ojalá nos lo dejen tiempo! Gracias».