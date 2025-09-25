Sirimiri: Camino de la selva en Bidebieta

Año sabático

Comenta Martín Aramburu: «Me parece que Diputación quiere reírse del ciudadano, del contribuyente. Encima de que ya sus funcionarios tienen un salario ... muy superior a la mayoría de los trabajadores de Gipuzkoa, encima de que tienen un puesto fijo para toda la vida y muchas veces sin haberlo ganado en una oposición libre en la que prime la capacidad, tenemos que aguantar que puedan disfrutar de un año sabático remunerado. Y además con solo cuatro años de antigüedad, lo que quiere decir que a lo largo de la vida laboral van a tener 7 años pagados con nuestros impuestos de vacaciones. Si fuese el día de los inocentes nos hubiésemos reído. Como no lo es, estamos cabreados».

Estación de buses

Opina M. L. D.: «Es una pena tener que volver a poner en entredicho la puntualidad de los autobuses que van de Donostia a Eibar-Ermua, línea DB02.

El sábado, el bus que tenía su salida a las 15.20 horas no apareció hasta las 15.50 y, por supuesto, ninguna explicación por megafonía y tampoco en los paneles. Es más, a la llamada de una usuaria para saber qué pasaba , daban a entender que no estaban al tanto. Es una pena que nos ninguneen a los usuarios y es una pena la estación de autobuses que tenemos, que parece tercermundista. Los paneles no sirven para informar y la megafonía brilla por su ausencia. Y eso sin hablar del calor insoportable y el acceso a los andenes por todo el mundo en lugar de solo los que viajan. Tanto tardar en hacerla para esto...».

Acreditación SSIFF

Escribe I. G.: « Buf, ya no soporto más este trajín. Toda la semana colgando de aquí para allá. Balanceada sin piedad, con tal de que todos sepan que soy muy muy importante en la industria del cine. Quisiera ser como mis compañeras de decenas de eventos a las que al salir del acto, las guardan con la cinta enrollada en el bolsillo, el bolso, etc. Pasear por la city al aire libre pendulando, pudiera ser fantástico. Pero solo veo vanidad y un aura de estupidez envuelta en clasismo y complejos arrastrados. Algunos compiten por colgar cuantas más tarjetas mejor. A mí, una amiga me fabricó una tres veces más grande y la lucía con el pecho hinchado. Tan solo veía caras de envidia insana. Ponía: '¡Soy el más Guay del Festival! El Festival es grandioso, como un cometa, pero su cola cuelga como una acreditación que, como yo, tiene la leyenda: Encargado del cuarto de las escobas, 73 edición. Pero es guay como Angelines la Guapa».

San Roke

José Carlos señala: «Ruego al Ayuntamiento y a sus departamentos de Movilidad y de Mobiliario, que al instalar esta semana el ascensor de la calle Autonomía a San Roke, habiliten una parada en la calle alto de Amara. Las rampas que hay del 2007, instaladas por Odón Elorza, son solo de subir y la gente con movilidad reducida, coches de bebés, personas con andadores, bastón, operados..., lo necesitan. En esta cuesta pequeña pero empinada no hay ninguna forma para subir y bajar de forma autónoma para las personas necesitadas».

Ratas

Una vecina preocupada escribe al alcalde: «¿Los turistas vienen a San Sebastián por su gastronomía, su marco incomparable y las ratas? Estas criaturas que campan a sus anchas por el paseo de Francia se han convertido en la nueva sensación de la ciudad. Alkate jauna, hago algo».

Parada de taxis

Dice R. Torres: «Es diario el uso de la parada de taxis de Padre Larroca por furgones de reparto. En Movilidad lo saben y lo toleran. Por ello, los taxistas de la ciudad evitan dicha parada, con el consiguiente perjuicio para los usuarios del servicio».