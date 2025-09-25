Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I por un accidente en Irura sentido Vitoria
Denuncia J. Barrutia: «Este es el estado de abandono que tiene el Ayuntamiento en el acceso desde Juan Carlos Guerra y Gomistegi para llegar al ascensor de Azkuene kalea. Si estuviera al lado del Zinemaldia, seguro que estaba bien mantenido. Hay que apartar la maleza y las zarzas con las manos para poder pasar. Vergonzoso».

Sirimiri: Camino de la selva en Bidebieta

Chubascos ocasionales y temperaturas frescas para estos primeros días del otoño

DV

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:47

Año sabático

Comenta Martín Aramburu: «Me parece que Diputación quiere reírse del ciudadano, del contribuyente. Encima de que ya sus funcionarios tienen un salario ... muy superior a la mayoría de los trabajadores de Gipuzkoa, encima de que tienen un puesto fijo para toda la vida y muchas veces sin haberlo ganado en una oposición libre en la que prime la capacidad, tenemos que aguantar que puedan disfrutar de un año sabático remunerado. Y además con solo cuatro años de antigüedad, lo que quiere decir que a lo largo de la vida laboral van a tener 7 años pagados con nuestros impuestos de vacaciones. Si fuese el día de los inocentes nos hubiésemos reído. Como no lo es, estamos cabreados».

  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  6. 6 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones

Espacios grises

