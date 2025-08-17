Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arantxa nos envía esta fotografía y añade: «En la parada de bus del paseo Mikeletegi nº 5 en Miramon necesita cambios. Cuando bajamos del bus y queremos cruzar los coches no esperan a que el bus siga su camino, se ponen a adelantar sin vernos. Pongan un semáforo y el paso de peatones antes de la parada. Además, una marquesina y un panel informativo de llegada de los buses».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Cambios para la parada de bus en Mikeletegi

El cielo estuvo encapotado casi todo el día, con alguna gota dispersa, y el calor dio algo de tregua pero se mantuvo la humedad

DV

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 06:15

Cabinas Ondarreta

Pide Marisa: «Durante todo el verano, muchas de las taquillas de las cabinas de Ondarreta no funcionan con el consiguiente trastorno para ... los usuarios. La situación se agudiza en estas fechas de mayor afluencia de turistas. Los empleados me comentan que ya han avisado al Ayuntamiento de que muchas no funcionen, pero desgraciadamente seguimos igual, el mantenimiento es lamentable. Además, solicito la bajada de la temperatura del agua de las duchas porque nos escaldamos. Pónganse las pilas y reparen».

