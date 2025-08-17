Sirimiri: Cambios para la parada de bus en Mikeletegi

Cabinas Ondarreta

Pide Marisa: «Durante todo el verano, muchas de las taquillas de las cabinas de Ondarreta no funcionan con el consiguiente trastorno para ... los usuarios. La situación se agudiza en estas fechas de mayor afluencia de turistas. Los empleados me comentan que ya han avisado al Ayuntamiento de que muchas no funcionen, pero desgraciadamente seguimos igual, el mantenimiento es lamentable. Además, solicito la bajada de la temperatura del agua de las duchas porque nos escaldamos. Pónganse las pilas y reparen».

Carril único en Easo

Concuerda J. P.: «Estoy conpletamente de acuerdo con lo escrito por Luis Z.M. en el Sirimiri, sobre el error de hacer un carril único en la calle Easo. Cualquiera se da cuenta, lo peligroso que es el haber hecho solo un carril sin vías de salida en caso de accidente, bomberos, etc. Es un desatino, que como bien dice, solo benefician a las arcas de Ayuntamiento y hosteleros. ¿Y los repartidores? Cuando tengamos un incendio o una urgencia y no pueda pasar, ¿a quién reclamamos? Avisados quedan de la situación tan peligrosa que acontece en esta calle. Que las autoridades competentes tomen medidas».

Tráfico en Pº Bizkaia

Expone Josemiguel Mitxelena: «Vivo cerca del Paseo de Bizkaia, paseo que soporta un tráfico insoportable y atascos continuos. Cuando se abrió el nuevo enlace en Intxaurrondo para el tráfico proveniente de Irún, se nos vendió que disminuirían los atascos, ya que supuestamente todos los coches en dirección Gros ya no utilizarían la entrada por el Paseo de Bizkaia. Después de un tiempo abierto, la verdad es que no se ha notado nada. Un día que venía de Irún cogí ese enlace y la verdad no está muy bien señalado. Me pregunto si se han realizado medidas de tráfico antes y después de la apertura en caso de que no se use demasiado ver ¿cuál es el problema? Solicito una solución al problema persistente».

Respeto a los perros

Responde Maite Gomez: «En respuesta al Sirimiri de Míguelo Pérez. Entiendo que pedir que suspendan los fuegos artificiales porque los perros sufren es una utopía y que además hay cientos de personas que disfrutan de ellos. Lo que no entiendo es el discurso de este señor, suponiendo que los perros son meros objetos, que ni sienten ni padecen. Habla de que le alucina y asusta la estupidez humana sin saber lo que supone tener un perro en la vida, está claro que él no ha disfrutado de dicha compañía. No voy a explicarle lo que supone tener un perro como compañero de vida, los que lo tienen saben de lo que hablo. Pero no me parece que pueda tolerarse la forma en la que habla de los perros y sus dueños, su falta de empatía es evidente».

Gracias sanitarios

Agradece José Kortabitarte: «El pasado 3 de julio, mi hijo Iñaki en su trabajo sintió una presión en el pecho. Acudió al médico de cabecera que sin dilación le mandó al Hospital Donostia, siendo atendido rápidamente por el servicio de cardiología, se trataba de una angina de pecho. De allí al quirófano donde a través de un catéter y tras 36 horas de estancia ya está en casa haciendo vida normal. El motivo más importante que quiero reseñarles es la atención, la diligencia y el trato que recibió mi hijo. A pesar de todos los problemas que afectan a nuestra sanidad, hay que considerar la valía de estos médicos y pagarles bien para conservarlos aquí, para poder seguir diciendo con orgullo que tenemos una sanidad de las mejores de España. Al personal que atendió a mi hijo enviarles nuestro mayor afecto y gratitud. Gracias, muchas gracias».