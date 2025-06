Sirimiri: los bomberos protestan en Ijentea

Peligro en Amara

Denuncia Nora Aldasoro: «Del patio que queda entre la escuela de idiomas y el instituto José María Usandizaga salen vehículos particulares a la calle ... Zuaznabar, que da a una plaza peatonal con abundantes bancos donde hay mayoritariamente aitonas al cuidado de nietos menores de dos años pero que ya andan. La verdad es que no tiene ningún sentido que salgan vehículos por ahí. Lo deberían hacer por otro lado pero en ningún caso por esta plaza peatonal».

Tabaco y tráfico

Escribe Josemiguel Mitxelena: «Estos días se está planteando la prohibición de fumar en las terrazas y esa prohibición se extiende a las playas, parques infantiles y marquesinas de autobús. Me parecen bien estas medidas, en especial la de la playa, parques y marquesinas, porque muchas veces algunos fumadores tiran las colillas al suelo. En cuanto a la prohibición en las terrazas, es más opinable, pero supone una cierta incoherencia cuando no se hace nada por disminuir la entrada de vehículos particulares en las ciudades y cualquier médico especialista respiratorio dirá el daño que hace a nuestro cuerpo el monóxido de carbono cuando se quema combustible de forma incompleta».

Voley en la Zurriola

Opina J. R. B.: «¿A quién se le ha ocurrido? Es lo que se preguntan los usuarios de la playa de Zurriola al ver la colocación de las canchas de voley este año. En un día de verano con marea alta ocuparían la mitad del arenal. A eso hay que añadir los que llevan su propia red y montan más canchas. Que utilicen las instaladas por el Ayuntamiento, colocadas como en años anteriores y organizadamente en turnos de 30 minutos. Están a tiempo de cambiar la ubicación. Si no, prepárense para un aluvión de quejas».

Playa de vías de Easo

Comenta Mari Tere Zapata: «A los vecinos de Amara no nos entra en la cabeza que en la playa de vías de Easo se tengan que construir viviendas. La ciudad se va a experimentar una gran expansión por los cuarteles de Loiola, la cárcel, Auditz Akular, etc, donde van a construir cientos y cientos de casas, por lo que no es de recibo que la zona de Amara Viejo quede todavía más ahogada con más viviendas, después de que en San Bartolomé hayan construido casas con una enorme densidad que supera todos los límites recomendables, sin ningún equipamiento público ni zona verde. La zona de la playa de vías de Easo debería servir para compensar los estropicios hechos en San Bartolomé y mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio con zonas verdes y equipamientos, y no llenándola de más y más casas».

Agradecimiento

Andrés Martínez nos envía estas líneas de gratitud: «Quiero expresar mi más profundo agradecimiento el Dr. Eduardo Hevia Crespo, al equipo quirúrgico y a todo el personal de la planta 5ª de Traumatología del Hospital Donostia por la excelente atención y profesionalidad recibida durante todo el proceso de mi intervención de cadera. Desde el primer momento, tuve la certeza de estar en manos de un equipo altamente competente, no solo por la impecable técnica demostrada, sino también por la calidad humana, la cercanía y la empatía con las que me han tratado. Me siento profundamente agradecido por el esfuerzo y el compromiso que demuestran cada día en su trabajo, así como por el impacto tan significativo que han tenido en mi bienestar y calidad de vida. Deseo, además, extender mi reconocimiento a todo el personal del hospital que me ha atendido con esmero y respeto. En momentos de vulnerabilidad, el trato humano y el compromiso hacen una diferencia sustancial, y así lo he experimentado gracias a ustedes. Por todo ello, quiero expresarles mi más sincero aprecio y gratitud».