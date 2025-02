Sirimiri: Barandilla «asaltada» por las bicicletas

ZBE y OTA

El lector Luis Suárez expone lo siguiente: «Han colocado cámaras lectoras de matrículas en todas las entradas a la Zona de Bajas Emisiones. Se ... puede dar la paradoja de que un vehículo de matrícula extranjera o incluso uno de Donostia que no disponga de la autorización para entrar en este acotado, y se le sancione con posterioridad, pueda teclear su matrícula en un poste de la OTA y aparcar tranquilamente porque esto sí estaría permitido. ¿No lo ven ilógico, señores del Ayuntamiento responsables de este tema? Ya me gustaría una respuesta».

Fútbol en Amara

A. Gorospe comenta: «Los días que juega la Real en Anoeta, el barrio de Amara se llena de decenas y decenas de coches que acuden de otros barrios o del territorio para encontrar un hueco donde poder aparcar. También hay que mencionar las decenas de autobuses que provienen de fuera de la ciudad, además de los de Dbus. Entre unos y otros, los tubos de escape de sus motores convierten el barrio de Amara en una zona de muy altas emisiones de dióxido de carbono que tenemos que respirar los vecinos. Lo mismo que se ha hecho en el Centro con la ZBE, habría que repetir en Amara. Digo yo que sería lo lógico».

Edificio GOe

J. Mauleon escribe: «Se trata de una simple pregunta a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento. ¿Donde están los dos bloques de apartamentos que se iban a construir junto al nuevo edificio del Basque Culinary Center? En el proyecto que se mostró a los ciudadanos de Donostia aparecían en los dos extremos de la parcela esos dos edificios de viviendas. El BCC va a estar en marcha antes de fin del presente año y, sin embargo, del resto ni siquiera se habla. A este paso, mucho nos tememos que nunca los vayamos a ver. Igualmente podemos preguntarle por las 26 o 27 viviendas de calle Ijentea 2. ¿En que número quedan?».

Limpieza viaria

Denuncia J. Mari: «Desidia, dejadez por parte de la empresa que actualmente lleva la contrata de recogida de basura y de este Ayuntamiento. Existe una falta de limpieza en todos los barrios de la ciudad que es denunciable y clama al cielo. ¿No les parece que tienen un contrato lo suficientemente goloso como para prestar un mejor servicio? ¿Se realiza seguimiento por parte del Ayuntamiento de todas las bajas que no se cubren y, por tanto, no se limpia? Yo entiendo que no. Por ello, solicitamos un seguimiento estricto por parte del servicio de Mantenimiento Urbano y así evitar los incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria. Al concejal, decirle que menos despacho y más calle. Estamos hartos de seguir soportando la falta de limpieza en muchos barrios, el olor que desprenden los contenedores en superficie es abrumador, queremos el mismo trato y la misma limpieza que se realiza por ejemplo en Benta Berri y algunos otros puntos en la ciudad».

Buzón ciudadano

Señala Adriano Aguirre: «Son varias veces las que he escrito al Buzón de la Ciudadanía del Ayuntamiento sobre diferentes quejas o propuestas sobre cosas que suceden en la ciudad y si alguna vez me han respondido, ha sido pasada casi una semana, porque otras muchas veces no se han dignado en darme una respuesta. Y según he leído a otras personas en esta sección, no he sido el único. ¿Cuál es exactamente el criterio que utilizan los trabajadores para responderte o ignorarte en el Buzón de la Ciudadanía?

San Bartolomé

Pili Iriondo se suma «a lo escrito por J. M. Mitxelena. Yo también estoy de acuerdo con Odón Elorza, Jorge Letamendia y Víctor Lasa del no a la obra del cerro de San Bartolomé. Va en contra del interés ciudadano y en contra de una movilidad sostenible».