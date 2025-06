Sirimiri: Banderas para personas daltónicas

DV Miércoles, 18 de junio 2025, 07:11 Comenta Compartir

Zmare

Indica Eladio: «Los expedientes y traspasos de competencias entre el Gobierno Vasco y el Gobierno central, me traen al pairo. Para mí, la Zurriola ... ha recuperado un espacio que llevaba años cerrado, sucio y daba vergüenza. Ahora es un restaurante con terraza bonita, limpia, como no puede ser de otra manera, con un personal muy profesional y buen menú. Respecto a si favorece a 'gente influyente', suena a demagogia, y me da igual. Lo que importa es el resultado final y larga vida al Zmare».

Toldos de La Concha Protesta Javier: «Lo de los toldos de este año ya es una tomadura de pelo. Primero el Ayuntamiento quita dos filas de la playa de La Concha escudándose en un informe de Costas que si se aplicara en Zarautz no tendrían un solo toldo, pero ellos conservan los suyos. Luego ponen un precio por parasol en la web para el sorteo y posterior adjudicación de 288,47 € y a la hora de cobrar lo suben a 376,80 € diciendo que lo habían puesto mal, pero que hay que pagar la nueva cantidad. De toda la vida, si has puesto mal el precio cuando ofertas algo, mantienes el precio, asumes tu error y lo cambias para el año siguiente. Y por último, después de cobrarte casi 400 euros, ahora te cobran 3 euros por la llave del candado que te permite abrir las sillas de tu toldo, cuando siempre, y cuando digo siempre, es siempre, la primera llave va con el precio del toldo y si quieres otra copia, te la cobran. Señor Goia, se están ustedes cubriendo de gloria. Parking La Concha Escribe Jon M.: «Resulta contradictorio que los cerca de 500 abonados residentes del parking de La Concha, de concesión pública y dentro de la Zona de Bajas Emisiones, no cuenten con una alternativa viable para poder cargar vehículos eléctricos en dicho aparcamiento. La única opción existente es utilizar los cargadores del parking, teniendo que abonar también la tarifa de aparcamiento, –por la que ya pagan los abonados mensualmente, por lo que se cobraría dos veces por lo mismo–, con un 50% de descuento mientras el vehículo se carga. Siendo el Ayuntamiento favorable a la creación de las ZBE creo que por coherencia, además de prohibiciones, debería dar algún tipo de facilidad a los vecinos para adaptarse a los nuevos tipos de movilidad que ellos mismos apoyan y fomentan. Las consultas realizadas en este sentido vía email al Departamento de Movilidad desde hace meses no han obtenido ninguna respuesta». Paseo de Mundaiz Fuente del Muelle

